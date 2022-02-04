СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя

СПБ Биржа приостановила организованные торги ценными бумагами в 19:00 мск из-за технического сбоя, говорится в сообщении торговой площадки.
«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — добавили там.
СПБ Биржа — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся более 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.
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