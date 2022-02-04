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СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя

04.02.2022 20:34
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Источник
ТАСС

СПБ Биржа приостановила организованные торги ценными бумагами в 19:00 мск из-за технического сбоя, говорится в сообщении торговой площадки.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — добавили там.

СПБ Биржа — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся более 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

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Комментарии

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lmns
04.02.2022 21:12
<p>Как быть с заявками которые размещены до 19-00?</p>
0
lmns
05.02.2022 12:09
<p>Из-за сбоя закласля убытком 60$ + комиссия. Ничего, могло быть и хуже.</p>
0

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