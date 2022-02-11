Набиуллина: без цикла повышений ключевой ставки инфляция была бы сейчас гораздо выше 10%

Если бы Центробанк не начал весной прошлого года повышать ставку, инфляция сегодня была бы гораздо выше 10%. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке глава Банка России Эльвира Набиуллина (текст выступления приводится на сайте ЦБ).

Темп роста цен за прошлый год оказался вдвое выше цели Центробанка по инфляции, а в январе годовая инфляция увеличилась еще сильнее, констатировала Набиуллина. Напомним, согласно данным Росстата, годовая инфляция составила 8,39% в декабре прошлого года, а в январе ускорилась до 8,73%. Инфляционный таргет ЦБ составляет 4%.

«Временные проинфляционные факторы на стороне предложения на поверку оказались более длительными. Международная логистика уже два года продолжает оставаться узким местом для многих импортируемых товаров. В условиях ограничений на зарубежные поездки продолжают дорожать услуги внутреннего туризма», — рассказала глава Центробанка.

Фактически временные факторы дали эффект устойчивых, что существенно повлияло на инфляционные ожидания населения и бизнеса — в последние месяцы они достигли максимумов с начала 2016 года, отметила Набиуллина.

По ее словам, «появилось даже мнение, что повышение ключевой ставки никак не сдерживает рост цен».

«На самом деле если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было бы предположить», — указала председатель Банка России.



«С учетом усилившегося инфляционного давления и переоценки длительности временных факторов мы повысили и расширили диапазон прогноза инфляции до 5—6% в этом году. Мы ожидаем, что с учетом наших действий годовая инфляция вернется к 4% в середине 2023 года», — отметила Набиуллина.