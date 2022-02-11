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Набиуллина: без цикла повышений ключевой ставки инфляция была бы сейчас гораздо выше 10%

11.02.2022 20:16
1 492
6 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Если бы Центробанк не начал весной прошлого года повышать ставку, инфляция сегодня была бы гораздо выше 10%. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке глава Банка России Эльвира Набиуллина (текст выступления приводится на сайте ЦБ).

Темп роста цен за прошлый год оказался вдвое выше цели Центробанка по инфляции, а в январе годовая инфляция увеличилась еще сильнее, констатировала Набиуллина. Напомним, согласно данным Росстата, годовая инфляция составила 8,39% в декабре прошлого года, а в январе ускорилась до 8,73%. Инфляционный таргет ЦБ составляет 4%.

«Временные проинфляционные факторы на стороне предложения на поверку оказались более длительными. Международная логистика уже два года продолжает оставаться узким местом для многих импортируемых товаров. В условиях ограничений на зарубежные поездки продолжают дорожать услуги внутреннего туризма», — рассказала глава Центробанка.

Фактически временные факторы дали эффект устойчивых, что существенно повлияло на инфляционные ожидания населения и бизнеса — в последние месяцы они достигли максимумов с начала 2016 года, отметила Набиуллина.

По ее словам, «появилось даже мнение, что повышение ключевой ставки никак не сдерживает рост цен».

11.02.2022 13:30

«На самом деле если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было бы предположить», — указала председатель Банка России.

«С учетом усилившегося инфляционного давления и переоценки длительности временных факторов мы повысили и расширили диапазон прогноза инфляции до 5—6% в этом году. Мы ожидаем, что с учетом наших действий годовая инфляция вернется к 4% в середине 2023 года», — отметила Набиуллина.

Производители не боятся повышать цены, так как уровень спроса превышает производственные возможности. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 февраля, добавив, что цены будут расти до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением.

 11.02.2022 17:41

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Комментарии

6
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sles
11.02.2022 20:40
<p>Тут более интересен вопрос- зачем снижали?</p>
5
ugor
ugor
11.02.2022 20:46
<p>Какая? Рисованная?</p>
1
Migel12
11.02.2022 21:22
<p>
Набиуллина: без цикла повышений ключевой ставки инфляция была бы сейчас гораздо выше 10%
В переводе с эзопова на русский: в прошлом году инфляция росла ускоренными темпами из-за заниженной ключевой ставки.</p>
<p>И, если бы тогда ключевая ставка была выше, то инфляция за этот период была бы меньше.</p>
<p>И она ещё хвастается этим.</p>
1
Steven Cohen
Steven Cohen
11.02.2022 21:55
<p>Так она и так выше ...сами придумали и сами же верят в свои росказни </p>
3
47439
11.02.2022 22:21
<p>ЭСН:«На самом деле если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила."</p>
<p></p>
<p></p>
<p>а хлебушек с 45 до 55 руб подорожал</p>
2

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