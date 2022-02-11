ЦБ повысил ключевую ставку восьмой раз подряд

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 11 февраля, принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых с 14 февраля. Об этом говорится в сообщении регулятора. Таким образом, тренд на повышение ставки (а это уже восьмое подряд начиная с прошлого года) продолжился.

«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%», — говорится в релизе регулятора.



Это первое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в наступившем году. На заседании в марте прошлого года ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года — на 0,25 п. п., до 4,5%. Затем было еще шесть повышений подряд, всего в 2021 году регулятор поднимал ключевую ставку семь раз — в общей сложности на 4,25 п. п. до 8,5%.



Все опрошенные Банки.ру аналитики не сомневались в увеличении ключевой ставки, вопрос был только в размере шага повышения. По данным Росстата, годовая инфляция ускорилась до 8,73% в январе с 8,39% в декабре прошлого года, то есть надежды на замедление инфляции в январе не оправдались. Факторами ускорения роста цен эксперты называют ослабление рубля, продолжающееся удорожание энергоносителей и продовольствия в мире. У Банка России не остается иного выхода, кроме как увеличивать размер ключевой ставки, говорили участники рынка перед заседанием. Цель повышения ключевой ставки — «заякорить» инфляционные ожидания, продолжить сокращать совокупный спрос и тем самым принять дополнительные меры по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста. Ускорение инфляции в январе и преобладание проинфляционных рисков из-за ослабления рубля и геополитической напряженности требуют от Центробанка решительных действий, говорили эксперты.

В начале февраля ЦБ опубликовал результаты макроэкономического опроса российских и зарубежных аналитиков. Прогноз по инфляции на 2022 год повышен с 4,8% до 5,5%. В 2023—2024 годах, по мнению экспертов, инфляция стабилизируется на целевом уровне Банка России — 4%. Эксперты также повысили прогноз по средней ключевой ставке в России в 2022 году и теперь ожидают, что она составит 9,1% годовых против 7,8% в предыдущем, декабрьском, прогнозе. Прогноз по средней ставке на 2023 год повышен на 1 п. п. до 7,3% годовых, на 2024-й — на 0,5 п. п. до 6%.



В конце прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что базовый прогноз ЦБ, предполагающий снижение инфляции до 4—4,5% к концу 2022 года, учитывает и снижение устойчивой инфляции, и обратное — дезинфляционное — влияние со стороны части временных факторов.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 марта 2022 года.



Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют банки пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. Как правило, рынок реагирует на рост или снижение этого индикатора в течение нескольких недель. В опубликованном в январе обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что определенный потенциал для дальнейшего повышения ставок по вкладам в первые месяцы 2022 года сохраняется.

Доходность вкладов в 2022 году вернется к пятилетнему максимуму, а объем средств населения на срочных депозитах приблизится к допандемийному уровню, полагают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». По их прогнозу, максимальная ставка по вкладам в десятке банков с самыми большими объемами депозитов физлиц в 2022 году превысит 8,5%, вернувшись на уровень конца 2016-го. Благодаря этому объем средств населения на срочных депозитах по итогам года увеличится на 10—12% (более 2 трлн рублей) и приблизится к значениям весны 2020 года (23 трлн). Такую динамику, полагают в НКР, частично обеспечит переток средств с текущих счетов, при этом общий прирост средств населения в системе без учета валютной переоценки будет сдержанным и составит 5—6%. Главным фактором роста объема вкладов аналитики называют повышение доходности срочных депозитов.

В первой половине 2021 года максимальная ставка по вкладам в десятке банков с самыми большими объемами депозитов физлиц находилась в диапазоне 4,5—5%, а к концу декабря превышала 7,7%. Сейчас уровень максимальной ставки по вкладам соответствует II кварталу 2017 года (ключевая ставка в указанный период варьировалась в диапазоне 9—9,75%). Однако реальная доходность вкладов остается отрицательной, так как инфляция вдвое выше, чем в апреле — июне 2017 года. Поэтому от банков может потребоваться дополнительное повышение ставок, которое подтолкнет граждан продлевать старые и открывать новые депозиты, возвращая средства с текущих счетов или из других источников, например с фондового рынка, отмечают в НКР.