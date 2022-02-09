​Плюс один: аналитики ждут, что ЦБ поднимет ключевую ставку до 9,5%

Разогнавшаяся инфляция и геополитическая напряженность — основные причины, по которым ЦБ в феврале снова повысит ключевую ставку, считают экономисты.



Совет директоров Банка России 11 февраля проведет очередное заседание по ключевой ставке. На этот раз представители ЦБ перед «неделей тишины» не стали комментировать даже диапазон возможных решений. Тем не менее участники рынка ждут от регулятора решительных действий: абсолютное большинство опрошенных Банки.ру аналитиков прогнозирует повышение ключевой ставки еще на 1 процентный пункт.

Что будет с ключевой ставкой в феврале

Ускорение инфляции в январе и преобладание проинфляционных рисков из-за ослабления рубля и геополитической напряженности заставят Центробанк в очередной раз поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5%, уверены 16 из 20 опрошенных Банки.ру экспертов.

Цель повышения ключевой ставки — «заякорить» инфляционные ожидания, продолжить сокращать совокупный спрос и тем самым предпринять дополнительные меры по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, поясняет управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

Снижение темпов роста инфляции за последние два месяца 2021 года не вылилось в устойчивый тренд, поэтому у Банка России не остается иного выхода, кроме как увеличивать размер ключевой ставки, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По оценкам аналитиков Совкомбанка, годовая инфляция к концу января обновила шестилетний максимум в 8,8%. Таким образом, надежды на замедление инфляции в январе не оправдались. Факторами ускорения роста цен стали ослабление рубля, продолжающееся удорожание энергоносителей и продовольствия в мире. В этой ситуации с большой долей вероятности Банк России примет решение о повышении ключевой ставки на 100 б. п., считает аналитик Банка Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова также приводит несколько аргументов в пользу такого решения. Во-первых, по ее словам, оно на данный момент заложено в цены облигационного рынка, то есть значительное повышение ключевой ставки сейчас не станет вызовом для инвесторов. Во-вторых, такой шаг оправдан значительным отклонением инфляции от цели в 4%: по итогам января уровень годовой инфляции составит 9% год к году, считают в Альфа-Банке.

Ощутимое повышение ставки в феврале прогнозирует и главный аналитик ПСБ Денис Попов. При небольшом шаге повышения ставки Банк России уже в марте снова будет вынужден догонять инфляцию. Эту тактику регулятор уже пробовал в прошлом году, надеясь на разворот инфляционного тренда, и она не дала результатов, поясняет Попов.

При этом повышения ключевой ставки больше чем на 1 п. п. экономисты не ждут. На валютном рынке наблюдается некоторая стабилизация, поэтому с учетом снижения рисков для финансовой стабильности вполне вероятно, что ЦБ ограничится шагом в 100 б. п., полагает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Более резкое увеличение на 125 б. п. будет слишком агрессивно для рынка и может спровоцировать «сброс» ОФЗ, а менее резкое, например 75 б. п., — вызвать ослабление рубля, считает директор по инвестиционно-банковскому бизнесу Азиатско-Тихоокеанского Банка Владимир Бурденко.

За повышение ключевой ставки в феврале на 1 п. п. до 9,5% высказались также аналитики УБРиР, АТБ, «Уралсиба», «МКБ Инвестиции», банка «Фридом Финанс», ФГ «Финам», ИК «Ренессанс Капитал», УК «РСХБ Управление Активами» и УК «Атон-менеджмент».

А вот экономисты ВТБ, ЮниКредит Банка и Россельхозбанка ждут от ЦБ менее радикальных шагов и допускают повышение ставки на 50 б. п. и 75 б. п. соответственно. На текущем уровне ключевой ставки денежно-кредитная политика уже оказывает существенное сдерживающее влияние на спрос, хотя потребуется некоторое время, чтобы это влияние успело в полной мере отразиться на инфляции, поясняет аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный. Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов также отмечает, что для января всегда свойственна высокая инфляция ввиду сезонности из-за коммунальных тарифов, а значит, в феврале ее темпы будут ниже.

Что будет с ключевой ставкой дальше

Рост ключевой ставки продолжится и в дальнейшем, но уже меньшими темпами, считают аналитики. Так, в «Сбере» допускают, что на мартовском заседании Центробанк поднимет ключевую ставку еще на 50 б. п., после чего темп повышения ставки, скорее всего, замедлится.

По оценке рейтингового агентства НРА, окончательный переход Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике произойдет не раньше июля 2022 года. К этому моменту ключевая ставка может достигнуть 10,5%. Однако точно оценить темпы повышения ключевой ставки в первом полугодии 2022 года можно только после детального анализа итогов уже осуществленных раундов ужесточения ДКП. Эти итоги можно будет оценить после выхода доклада Банка России о денежно-кредитной политике в конце февраля 2022 года.

Как рост ключевой ставки повлияет на рубль

Повышение рублевой процентной ставки и перевод реальной ставки в положительную область сделает более привлекательными российские активы, в том числе для иностранных инвесторов. Это поможет поддержать рубль на фоне геополитической напряженности и ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США и ЕЦБ, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В совокупности с паузой в покупке валюты по бюджетному правилу Минфином и в случае ослабления геополитической напряженности рубль может вернуться к укреплению. Тем более что этому способствуют текущие цены на энергоносители и другие товарные позиции, добавляет главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент» Константин Святный.

Что будет со ставками по кредитам и депозитам

Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. По сценарию рейтингового агентства НРА, при прогнозируемом росте ключевой ставки до 9,5% ставки по ипотеке (без учета льготных программ) в среднем будут превышать на 1—2,5% ключевую и вырастут до 10,5—12%. В сегменте автокредитования ставки будут находится в диапазоне 11,5% до 17,5% по новым автомобилям и от 15% до 19% — по подержанным. По потребительскому кредитованию ставки составят от 12% до 25% в зависимости от типа кредита. НРА также ожидает роста средних ставок по вкладам физических лиц до 9—11%.