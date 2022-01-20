В Банке России оценили потенциал роста ставок по вкладам в первые месяцы наступившего года ​

Определенный потенциал для дальнейшего повышения ставок по вкладам в первые месяцы 2022 года сохраняется. Об этом говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», в который по традиции включают блоки «Депозитные ставки» и «Кредитные ставки».



Регулятор констатирует, что в ноябре — декабре банки продолжали повышать ставки по рублевым депозитам. «Рост депозитных ставок на фоне стабилизации или умеренного снижения ставок на смежных сегментах рынка был связан с более медленной трансмиссией импульсов денежно-кредитной политики на депозитный рынок в сравнении с рынком облигаций или долгосрочных межбанковских кредитов», — объясняют в ЦБ.



В прошлом, отмечается в обзоре, ставки на депозитном рынке также продолжали изменяться в течение нескольких месяцев после завершения подстройки других сегментов рынка к изменению ключевой ставки или ожиданий ее будущего изменения. Догоняющий рост депозитных ставок способствовал сужению спреда между ставками по депозитам и доходностью облигаций.

Банк России обращает внимание, что в ноябре, как и в предыдущие месяцы, опережающими темпами росли ставки по долгосрочным депозитам. Среднерыночная ставка по краткосрочным депозитам в ноябре увеличилась на 26 б. п., достигнув 4,6% годовых. Ставка по долгосрочным депозитам выросла на 43 б. п., составив 6,5% годовых. В декабре рост депозитных ставок продолжался: индекс доходности депозитов FRG 100 (средняя ставка 54 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком один год на сумму от 100 тыс. рублей, по данным Frank RG) за месяц увеличился на 50 б. п.

ЦБ указывает, что в условиях растущих депозитных ставок банки проводили более диверсифицированную маркетинговую политику, стремясь сохранить конкурентоспособность на рынке депозитов, но сдержать рост процентных расходов. В частности, широко использовались вклады с повышенными ставками, по которым специфические условия депозитного договора (значительная сумма вклада, перевод средств из других банков, использование дополнительных услуг банка) ограничивали круг потенциальных вкладчиков и возможность переоформить на новых условиях существующие вклады.

«В сочетании с традиционным для предновогоднего периода ростом предложения акционных вкладов это способствовало повышению сегментации депозитного рынка. Это позволяет ожидать в первые месяцы 2022 года неоднородности в динамике депозитных ставок при сохранении определенного потенциала для их дальнейшего повышения», — заключают в ЦБ.

В числе прочего сообщается, что в сегменте валютных депозитов в ноябре и декабре ставки по-прежнему находились вблизи исторических минимумов. «Близкие к нулю ставки по операциям в иностранной валюте на фоне роста ставок по рублевым депозитам оставались одним из факторов, поддерживающих относительную привлекательность сбережений в национальной валюте», — подчеркивают в Центробанке.