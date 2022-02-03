Опрос Банка России: экономисты прогнозируют среднюю ключевую ставку в 2022 году на уровне 9,1%

Эксперты крупных банков и исследовательских организаций повысили прогноз по средней ключевой ставке в России в 2022 году и теперь ожидают, что она составит 9,1% годовых против 7,8% в предыдущем, декабрьском, прогнозе. Результаты последнего макроэкономического опроса, проведенного Банком России 27 января — 1 февраля 2022 года, опубликованы в четверг на сайте регулятора. Результаты опроса являются медианой прогнозов 25 экономистов из различных организаций.

«Прогноз средней ставки за 2022 год вырос на 1,3 процентного пункта до 9,1% годовых, на 2023 год — на 1 п. п. до 7,3% годовых, а на 2024 год — на 0,5 п. п. до 6% годовых», — сообщает Центробанк.

Напомним, за прошлый год ключевая ставка выросла вдвое: на начало года она составляла 4,25%, а по итогам последнего заседания совета директоров в декабре достигла 8,5%. Средний за прошлый год показатель составляет 5,8%, следует из материалов ЦБ.

Прогноз по инфляции на 2022 год повышен на 0,7 п. п., до 5,5%. В 2023—2024 годах, по мнению аналитиков, инфляция стабилизируется на цели Банка России в 4%. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в декабре 2021 года равнялась 8,39%.

«В сравнении с декабрем оценка на 2021 и прогноз на 2022—2024 годы остались без существенных изменений (в пределах 0,1 п. п.)», — указывает ЦБ относительно прогнозов по динамике ВВП. Согласно его материалам, рост за 2021 год сейчас оценивается в 4,4%, на следующие три года прогнозируется на уровне 2,4%, 2,1% и 2% соответственно.

Аналитики повысили прогноз на 2022 год по росту номинальных зарплат на 0,7 п. п., до 8%. Оценка за 2021 год (по итогам настоящего опроса — 9,2%) и прогноз на 2023 и 2024 годы (6,3% и 6% соответственно) существенно не изменились.



Что касается курса доллара к рублю, то, как указывает Центробанк, «прогнозная траектория сдвинулась вверх на 1,6—2,9 рубля. В среднем за год в 2022—2024 годах аналитики ожидают курса в диапазоне 74—75 рублей за доллар США». За 2021 год у ЦБ обозначен средний курс в 73,7 рубля за доллар.