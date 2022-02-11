Набиуллина: цены вырастут ровно настолько, чтобы спрос сравнялся с предложением

Производители не боятся повышать цены, так как уровень спроса превышает производственные возможности. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 февраля, добавив, что цены будут расти до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением.

«Производители не то чтобы вынуждены повышать цены. У них есть возможность повысить цены, когда уровень спроса превышает в целом производственные возможности. То есть мы берем производственные возможности не только этого предприятия, а в целом, например, предприятий, производящих один и тот же тип продукции. Они могут повышать цены, не боясь того, что потеряют долю на рынке, что потребитель уйдет к другим производителям. Ну, потому что в целом ограничены возможности наращивания объема продаж», — пояснила глава ЦБ.



«По сути, если общеэкономически посмотреть, то потребители сейчас конкурируют друг с другом за доступные объемы предложения. И цены вырастут ровно настолько, чтобы спрос сравнялся с предложением. Иначе это не бывает. Если этот дисбаланс есть, значит, вырастут цены», — заключила Набиуллина.