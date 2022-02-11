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Набиуллина: цены вырастут ровно настолько, чтобы спрос сравнялся с предложением

11.02.2022 17:41
1 778
14 Время прочтения: 1 минута
Автор
Юлия Лищенко, Банки.ру
Юлия Лищенко Банки.ру
Источник
Banki.ru

Производители не боятся повышать цены, так как уровень спроса превышает производственные возможности. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 февраля, добавив, что цены будут расти до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением.

«Производители не то чтобы вынуждены повышать цены. У них есть возможность повысить цены, когда уровень спроса превышает в целом производственные возможности. То есть мы берем производственные возможности не только этого предприятия, а в целом, например, предприятий, производящих один и тот же тип продукции. Они могут повышать цены, не боясь того, что потеряют долю на рынке, что потребитель уйдет к другим производителям. Ну, потому что в целом ограничены возможности наращивания объема продаж», — пояснила глава ЦБ.

«По сути, если общеэкономически посмотреть, то потребители сейчас конкурируют друг с другом за доступные объемы предложения. И цены вырастут ровно настолько, чтобы спрос сравнялся с предложением. Иначе это не бывает. Если этот дисбаланс есть, значит, вырастут цены», — заключила Набиуллина.

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Комментарии

14
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Migel12
11.02.2022 17:48
<p>Да она просто гений.</p>
2
beks
11.02.2022 17:58
<p>Сколько уже лет строим капитализм, но по-прежнему спрос превышает предложение.</p>
3
marscat
11.02.2022 18:02
<p>Это тянет на нобелевку по экономике! Как минимум!!!</p>
8
Borusik55555
11.02.2022 18:13
<p>В данный момент это суперрешение</p>
1
Borusik55555
11.02.2022 18:15
<p>Может быть, а может и нет</p>
1

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