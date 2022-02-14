Бюджет Москвы исполнен в 2021 году с дефицитом в 110,1 млрд рублей

Доходы бюджета Москвы в 2021 году составили 3 трлн 335,6 млрд рублей, расходы — 3 трлн 445,7 млрд, дефицит бюджета — 110,1 млрд. Такие данные представили в столичном Департаменте финансов.

Как уточняется, доходная часть бюджета в 3 трлн 335,6 млрд рублей выросла по сравнению с 2020 годом на 16,3%, а по сравнению с 2019-м — на 26,8%.

«Поступления в бюджет города увеличились по всем основным доходным источникам. Основным фактором стала высокая динамика показателей экономики Москвы, вызванная восстановлением деловой и потребительской активности, увеличением государственных и частных инвестиций в развитие мегаполиса», — говорится в релизе.

Налоговые доходы бюджета Москвы по итогам 2021 года достигли 2 трлн 908,8 млрд рублей, их прирост составил 25,1% к 2020 году и 27,5% к 2019-му.

По итогам прошлого года в бюджет Москвы по НДФЛ перечислено 1 трлн 368,4 млрд рублей (плюс 18,5% к 2020 году и плюс 31,7% к 2019-му), по налогу на прибыль организаций — 1 трлн 83,3 млрд (плюс 36,6% и плюс 24,9% соответственно). Поступления по специальным налоговым режимам в 2021 году составили 167,7 млрд рублей (плюс 40,3% и плюс 40,6% к 2020 и 2019 годам соответственно). По налогу на имущество организаций объем платежей в бюджет Москвы увеличился на 5,1% относительно 2020 года на 5,4% по сравнению с 2019-м и составил 148,6 млрд рублей.



Также в 2021 году в бюджет Москвы поступило 289,1 млрд рублей неналоговых доходов — на 13,7% больше, чем в 2020 году, и на 4,5% больше, чем в 2019-м.

«Своевременно принятые меры поддержки бизнеса и граждан позволили не допустить возникновения негативных явлений в экономике. Крупные инвестиционные проекты комплексного развития территорий, строительства транспортной инфраструктуры, программы реновации жилых и индустриальных кварталов, расширение мер социальной поддержки позволили сформировать предпосылки для нового устойчивого подъема. Итоги 2021 года еще окончательно не подведены. Но статистические данные, отражающие динамику основных макроэкономических показателей, показывают ярко выраженные позитивные тенденции», — комментирует министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

В числе прочего она указывает, что уровень зарегистрированной безработицы в столице за прошлый год сократился в 2,6 раза и на 1 января 2022 года составил 0,5%. Показатель на 7 февраля 2022 года — 0,45%. Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Москве по итогам января — ноября 2021 года вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Что касается расходов столичного бюджета, то на финансирование 13 государственных программ Москвы направлено 3,298 трлн рублей, или 95,7% от общего показателя в 3 трлн 445,7 млрд.

По словам Зяббаровой, столичные социальные программы по развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной поддержке жителей города в 2021 году профинансированы в объеме 1 трлн 751,2 млрд рублей — это на 6,9% больше, чем в 2020-м, и на 41,2% — чем в 2019-м.

Так, на исполнение государственной программы «Столичное здравоохранение» направлено 590,9 млрд рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в 2021 году составили 898,3 млрд рублей.

На государственную программу «Социальная поддержка жителей города Москвы» в 2021 году направлено 580,9 млрд, «Столичное образование» — 410,1 млрд, «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» — 99,6 млрд, «Спорт Москвы» — 69,8 млрд рублей.

Бюджетные расходы на государственную программу развития транспортной системы составили 775,5 млрд рублей.

Сложившийся по итогам исполнения столичного бюджета дефицит в 110,1 млрд рублей оказался в 4,6 раза меньше по сравнению с объемом, предусмотренным в законе о бюджете Москвы на 2021 год, следует из релиза.

Размер государственного долга Москвы по состоянию на 1 января 2022 года составил 145,4 млрд рублей, уровень долговой нагрузки на городской бюджет — 4,5% от объема собственных доходов бюджета.

«В прошлом году Москва впервые за восемь лет вышла на рынок заимствований. Значимым событием отечественного фондового рынка стала эмиссия городом первых в России субфедеральных «зеленых» облигаций объемом 70 миллиардов рублей. Это половина суммарного выпуска ESG-бумаг в стране в 2021 году», — отметила Зяббарова.



Она уточнила, что в 2022 году в плановом порядке будут погашены облигации 48-го выпуска на сумму 30 млрд рублей; госдолг Москвы уменьшится более чем на 20%.