Россияне рассказали о влиянии денег на романтические отношения

Каждый десятый россиянин уверен, что деньги портят отношения, при этом большинство никак не договариваются между собой, как будут решать финансовые вопросы в паре. Это показало исследование, которое Райффайзенбанк провел ко Дню всех влюбленных.

«Когда речь заходит о деньгах и любви, в основном россияне настроены оптимистично, — констатируют авторы исследования. — 47% уверены, что они никак не влияют на отношения».



Между тем 42% полагают, что деньги только укрепляют любовь, а 11% — что портят отношения. Четверть россиян признаются, что ссорятся из-за денег со своей второй половиной: либо потому, что денег не хватает (46%), либо не могут договориться, на чем экономить (31%) и на что тратить (26%).

У большинства опрошенных нет практики договариваться о деньгах в паре: 66% уверены, что у них все устроилось само собой. Обсуждали и сумели найти взаимно приемлемое решение 32% респондентов, а 2% признаются, что не могут договориться.

Также банк выяснил планы респондентов на Валентинов день. Так, только треть россиян, которые состоят в разного рода романтических отношениях, не отмечают День святого Валентина, главным образом потому что это праздник из другой культуры (56%) и для любви не нужен отдельный день (47%). Больше всего противников торжеств, приуроченных к 14 февраля, оказалось в Санкт-Петербурге (35%) и Иркутске (35%). В Москве и Казани больше, чем в других регионах, расположены к этому дню: 82% и 76% опрошенных соответственно.



Среди тех, кто планирует обмен подарками, большинство готовят своему партнеру сюрприз на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей (44%) и равный по стоимости ждут в ответ (42%). На более дорогой знак внимания (от 3 тыс. до 5 тыс. рублей) рассчитывают 23% респондентов, а собираются сделать такой подарок 24%. Бюджетный подарок приготовили 18%, а ожидают 23%.

В онлайн-опросе приняли участие более 2 тыс. жителей семи крупных городов РФ, включая обе столицы; 60% респондентов — женщины. Возраст опрошенных составил от 18 до 55 лет, следует из релиза. Большинство респондентов состоят в зарегистрированном браке (68%) и зарабатывают в месяц от 20 тыс. до 60 тыс. рублей (58%).

В числе прочего в Райффайзенбанке указывают, что «люди в парах — это первоклассные заемщики. Например, неженатые допускают просрочки на 20% больше в кредитных картах и на 30% больше в потребительских кредитах».

