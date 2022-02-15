Зампредседателя ЦБ Сергей Швецов войдет в набсовет СберБанка в качестве независимого директора

Первый зампред Банка России Сергей Швецов, выдвинутый ранее в качестве кандидата в наблюдательный совет СберБанка, займет позицию независимого директора в составе набсовета и будет представлять в том числе интересы ЦБ РФ. Советник председателя Центробанка Сергей Игнатьев, в настоящее время входящий в набсовет «Сбера», в новый состав не войдет, сообщил журналистам глава СберБанка Герман Греф.

Ранее правительство РФ выдвинуло в наблюдательный совет СберБанка министра финансов Антона Силуанова, заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, помощника президента Максима Орешкина и первого зампреда ЦБ Сергея Швецова. Игнатьев в список кандидатов от правительства не вошел.

«Швецов известен на рынке как высочайшего уровня профессионал, он знает хорошо нас, он знает хорошо бизнес. Поэтому, в принципе, мы считаем, что мы приобрели в его лице тоже достойную замену Сергею Михайловичу Игнатьеву. <…> Наша реакция на приход Сергея Швецова исключительно положительная, потому что он профессионал с большой буквы. А кого он будет представлять? Он независимый директор, выдвинут Центральным банком, поэтому я думаю, что в том числе и интересы Центрального банка будет представлять», — сказал Греф.

Швецов также входил в состав набсовета кредитной организации до 2020 года. С 21 марта Швецов покинет должность первого зампреда Банка России и продолжит свою карьеру вне регулятора.

Игнатьев в настоящий момент занимает должность зампреда набсовета СберБанка. Он впервые с 2000 года не вошел в список кандидатов в набсовет банка.

Центробанк в середине января сообщил о намеченных масштабных кадровых перестановках. В частности, анонсировалось, что первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покинет свой пост 21 марта 2022 года. Как сообщалось, он принял решение продолжить карьеру вне Центробанка.