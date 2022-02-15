Все новости

Зампредседателя ЦБ Сергей Швецов войдет в набсовет СберБанка в качестве независимого директора

15.02.2022 17:33
1 306
3 Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС
Темы
СберБанк

Первый зампред Банка России Сергей Швецов, выдвинутый ранее в качестве кандидата в наблюдательный совет СберБанка, займет позицию независимого директора в составе набсовета и будет представлять в том числе интересы ЦБ РФ. Советник председателя Центробанка Сергей Игнатьев, в настоящее время входящий в набсовет «Сбера», в новый состав не войдет, сообщил журналистам глава СберБанка Герман Греф.

Ранее правительство РФ выдвинуло в наблюдательный совет СберБанка министра финансов Антона Силуанова, заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, помощника президента Максима Орешкина и первого зампреда ЦБ Сергея Швецова. Игнатьев в список кандидатов от правительства не вошел.

«Швецов известен на рынке как высочайшего уровня профессионал, он знает хорошо нас, он знает хорошо бизнес. Поэтому, в принципе, мы считаем, что мы приобрели в его лице тоже достойную замену Сергею Михайловичу Игнатьеву. <…> Наша реакция на приход Сергея Швецова исключительно положительная, потому что он профессионал с большой буквы. А кого он будет представлять? Он независимый директор, выдвинут Центральным банком, поэтому я думаю, что в том числе и интересы Центрального банка будет представлять», — сказал Греф.

Швецов также входил в состав набсовета кредитной организации до 2020 года. С 21 марта Швецов покинет должность первого зампреда Банка России и продолжит свою карьеру вне регулятора.

Игнатьев в настоящий момент занимает должность зампреда набсовета СберБанка. Он впервые с 2000 года не вошел в список кандидатов в набсовет банка.

Центробанк в середине января сообщил о намеченных масштабных кадровых перестановках. В частности, анонсировалось, что первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покинет свой пост 21 марта 2022 года. Как сообщалось, он принял решение продолжить карьеру вне Центробанка.

Горячая линия

Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

3
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
47439
15.02.2022 17:38
<p>Главное в зарплате не потерять ))) </p>
1
ugor
ugor
15.02.2022 18:09
<p>Продолжают двигать кровати.</p>
<p></p>
<p></p>
0
arco.62
15.02.2022 21:18
<p>Поздравляем, этот пособник воров из АО НКО НКЦ собирался вернуться на ПАО Московская биржа, но видно что то не срослось, будем наблюдать </p>
0

Материалы по теме

ВТБ обнаружил новую схему мошенничества с блокировкой «единого лицевого счета в ЦБ»
​Банк «Уралсиб» повысил процент на остаток по дебетовой карте «Прибыль» до 9%
Государственные МФО могут не справиться с растущим спросом со стороны малого бизнеса
16 февраля. О чем пишут газеты