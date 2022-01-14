ЦБ объявил о масштабных кадровых изменениях

В Центробанке РФ намечаются масштабные кадровые перестановки. Изменения анонсировала в пятницу, 14 января, пресс-служба регулятора.
Так, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покинет свой пост 21 марта 2022 года. Он принял решение продолжить карьеру вне Центробанка, поясняется в релизе.
«Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора. Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка. И Сергей Анатольевич, как никто умеющий мотивировать сотрудников, поддерживать инициативу и изменения, внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно. Сергей Анатольевич курировал новые для Центрального банка направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу. У Сергея Анатольевича есть визионерский дар, способность смотреть на любую проблему под новым углом, находить неожиданные решения, вдохновлять сотрудников», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
С 25 января свой пост покинет заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, который также решил продолжить карьеру вне ЦБ.
«Дмитрий Германович внес огромный вклад в повышение прозрачности российской финансовой системы. Благодаря его работе объем сомнительных операций сократился с 2013 года в 26 раз. Дмитрий Германович последние годы вел работу по созданию системы «Знай своего клиента», которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов. Еще одна веха — большая совместная работа с правительством по либерализации валютного контроля, облегчению условий ведения бизнеса для экспортеров: это поэтапное снятие требований о репатриации валютной выручки несырьевыми компаниями, которую со стороны Банка России курировал Дмитрий Германович», — комментирует Набиуллина.
Фото: Антон Ваганов/ТАСС
Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин назначен с 17 января 2022 года первым зампредом ЦБ. В этой должности, как уточняет пресс-служба, он будет курировать работу департамента стратегического развития финансового рынка, департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, департамента корпоративных отношений, службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, службы анализа рисков.
Пост заместителя председателя Банка России с 17 января займет директор департамента страхового рынка Филипп Габуния. Он будет курировать департамент страхового рынка, департамент микрофинансового рынка, департамент инфраструктуры финансового рынка, департамент инвестиционных финансовых посредников.
Заместителем председателя Банка России с 26 января 2022 года также будет назначен Юрий Исаев, который в этой связи покинет пост генерального директора Агентства по страхованию вкладов.
В Центробанке Исаев будет курировать департамент противодействия недобросовестным практикам, департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китае.
Кроме того, Алексей Гузнов назначен с 17 января 2022 года статс-секретарем — заместителем председателя Банка России. На этом посту он будет курировать вопросы взаимодействия ЦБ с Государственной думой и Советом Федерации, взаимодействия с органами государственной власти на федеральном уровне, правового обеспечения деятельности Банка России. Алексей Гузнов будет также непосредственно курировать работу юридического департамента.
Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев покидает свой пост в связи с назначением с 26 января 2022 года на должность заместителя председателя Центробанка России. Исаева сменит его заместитель Андрей Мельников, сообщает пресс-служба агентства.14.01.2022 17:17
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