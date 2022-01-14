ЦБ объявил о масштабных кадровых изменениях

В Центробанке РФ намечаются масштабные кадровые перестановки. Изменения анонсировала в пятницу, 14 января, пресс-служба регулятора.

Так, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покинет свой пост 21 марта 2022 года. Он принял решение продолжить карьеру вне Центробанка, поясняется в релизе.

«Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора. Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка. И Сергей Анатольевич, как никто умеющий мотивировать сотрудников, поддерживать инициативу и изменения, внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно. Сергей Анатольевич курировал новые для Центрального банка направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу. У Сергея Анатольевича есть визионерский дар, способность смотреть на любую проблему под новым углом, находить неожиданные решения, вдохновлять сотрудников», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

С 25 января свой пост покинет заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, который также решил продолжить карьеру вне ЦБ.

«Дмитрий Германович внес огромный вклад в повышение прозрачности российской финансовой системы. Благодаря его работе объем сомнительных операций сократился с 2013 года в 26 раз. Дмитрий Германович последние годы вел работу по созданию системы «Знай своего клиента», которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов. Еще одна веха — большая совместная работа с правительством по либерализации валютного контроля, облегчению условий ведения бизнеса для экспортеров: это поэтапное снятие требований о репатриации валютной выручки несырьевыми компаниями, которую со стороны Банка России курировал Дмитрий Германович», — комментирует Набиуллина.

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Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин назначен с 17 января 2022 года первым зампредом ЦБ. В этой должности, как уточняет пресс-служба, он будет курировать работу департамента стратегического развития финансового рынка, департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, департамента корпоративных отношений, службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, службы анализа рисков.

Пост заместителя председателя Банка России с 17 января займет директор департамента страхового рынка Филипп Габуния. Он будет курировать департамент страхового рынка, департамент микрофинансового рынка, департамент инфраструктуры финансового рынка, департамент инвестиционных финансовых посредников.

Заместителем председателя Банка России с 26 января 2022 года также будет назначен Юрий Исаев, который в этой связи покинет пост генерального директора Агентства по страхованию вкладов.

В Центробанке Исаев будет курировать департамент противодействия недобросовестным практикам, департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китае.



Кроме того, Алексей Гузнов назначен с 17 января 2022 года статс-секретарем — заместителем председателя Банка России. На этом посту он будет курировать вопросы взаимодействия ЦБ с Государственной думой и Советом Федерации, взаимодействия с органами государственной власти на федеральном уровне, правового обеспечения деятельности Банка России. Алексей Гузнов будет также непосредственно курировать работу юридического департамента.