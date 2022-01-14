Юрий Исаев покидает пост главы АСВ

Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев покидает свой пост в связи с назначением с 26 января 2022 года на должность заместителя председателя Центробанка России. Исаева сменит его заместитель Андрей Мельников, сообщает пресс-служба агентства.

«Совету директоров агентства будет представлена на утверждение в должности генерального директора кандидатура А. Г. Мельникова, который сейчас занимает пост первого заместителя генерального директора агентства. Вопрос о его назначении будет рассмотрен на внеочередном совете директоров агентства в ближайшее время», — говорится в релизе АСВ.

Юрий Исаев возглавляет агентство с 1 января 2013 года. С 2008 по 2013 год был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. До этого занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих структурах.

Андрей Мельников работает в агентстве с момента его создания в 2004 году. С 2004 по 2016 год в должности заместителя генерального директора курировал вопросы страхования вкладов, а также работу АНО «Фонд защиты вкладчиков» (с 2014 года). С 2016 по 2017 год занимал пост министра экономического развития Республики Крым. Затем работал вице-президентом Ассоциации банков России. В 2019 году вернулся в агентство в должности первого заместителя генерального директора.