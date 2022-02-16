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Группа ПСБ двукратно нарастила активы и клиентскую базу в инвестиционных продуктах в 2021 году

16.02.2022 11:56
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru
Темы
Промсвязьбанк

Инвестиционное подразделение группы ПСБ — брокер и управляющая компания ПСБ по итогам 2021 года нарастили объем клиентских средств более чем на 70%, почти до 90 млрд рублей. Активы клиентов в рамках брокерского обслуживания увеличились на 79%. Объем средств розничных инвесторов под управлением УК ПСБ вырос на 59%. Клиентская база брокера и УК ПСБ продемонстрировала двукратный рост.

Наиболее популярна у частных инвесторов самостоятельная торговля с брокерских счетов — на них приходится 61% от общего объема всех клиентских активов. На втором месте — инвестиции в паевые инвестиционные фонды под управлением УК ПСБ: 24% от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте.

В 2021 году объем привлечения средств клиентов в возрасте 18—30 лет увеличился на четверть. Но основу клиентской базы по-прежнему составляют инвесторы в возрасте 30—50 лет. Основной спрос на брокерские услуги в 2021 году пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, инвестиционные продукты УК ПСБ пользовались наибольшей популярностью у клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Самары.

«Рост интереса частных инвесторов к фондовому рынку, развитие цифровых каналов продаж и усиление команды инвестиционных консультантов позволило группе ПСБ двукратно нарастить клиентскую базу в 2021 году. Фонды акций и облигаций УК ПСБ стали лидерами по доходности среди крупнейших фондов. По нашим оценкам, к концу этого года объем рынка инвестиций в России увеличится на треть и достигнет 11,5 триллиона рублей. Фундаментально российский фондовый рынок имеет огромный потенциал роста и максимальную в сравнении с другими странами дивидендную доходность — 11% по индексу Мосбиржи. В этих условиях и с учетом текущей инфляции наиболее интересно выглядят вложения в акции или фонды смешанных инвестиций. В следующие 12—18 месяцев они могут показать двузначный рост. Поэтому мы уверены, что доля инвестиционных продуктов в сбережениях россиян будет неуклонно расти. Наша цель — привлечь 30% от общего портфеля сбережений наших клиентов в инвестиционные продукты УК ПСБ и брокера», — отмечает директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

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