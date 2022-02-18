ОНФ попросил расширить доступ к «Семейной ипотеке»

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) просит правительство расширить ипотечные возможности для семей с детьми, пишут «Известия». Соответствующее письмо направлено в адрес главы Кабмина Михаила Мишустина. Авторы инициативы предлагают предоставлять многодетным семьям ипотеку на льготных условиях в том случае, если третий и последующий дети рождены не только после, но и до 2018 года. Также ОНФ просит рефинансировать ипотеку в тех случаях, когда семья оказалась в затруднительном положении из-за снижения дохода. Их предлагают переводить в программу «Семейная ипотека», таким образом снизив процентную ставку. Кроме того, «Общероссийский народный фронт» считает, что родителям детей-инвалидов надо дать возможность брать льготную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке.

Минфином России совместно с АО «ДОМ.РФ» и заинтересованными ведомствами в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в программу «Семейная ипотека» в части расширения целей предоставления кредитов, по которым может быть выплачено возмещение недополученного дохода, сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

Лента новостей ​«Сбер» назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» Средний первоначальный взнос в рамках программы «Семейная ипотека» по сниженной ставке в декабре 2021 года составил 27,9% от стоимости объекта недвижимости. Об этом сообщили в СберБанке, уточнив, что обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года. 01.02.2022 20:15

По словам первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по поддержке семьи, материнства и детства Юлии Зимовой, семьи с детьми-инвалидами предпочитают вторичное жилье, им это удобнее. Если в семье есть ребенок-инвалид, удобнее сразу подобрать жилье, отвечающее особым потребностям, чем потом его обустраивать, отметила она. Многодетные семьи — это категория, которой надо в первую очередь предоставлять максимальные возможности по ипотеке, пояснила Зимова.

Директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина назвала предложения ОНФ «не самой хорошей, но неплохой идеей». По ее словам, большинство многодетных семей и родителей инвалидов не могут позволить себе даже льготную ипотеку и государству необходимо искать возможность предоставления таким семьям социального жилья.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на помощь семьям с детьми. Это необходимо в том числе для стимулирования рождаемости: для преодоления демографических проблем крайне важно решать жилищный вопрос. Средства на реализацию подобных инициатив он предлагает черпать из Фонда национального благосостояния.