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​«Сбер» назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»

01.02.2022 20:15
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Средний первоначальный взнос в рамках программы «Семейная ипотека» по сниженной ставке в декабре 2021 года составил 27,9% от стоимости объекта недвижимости. Об этом сообщили в СберБанке, уточнив, что обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года.

За месяц банк выдал 7,5 тыс. таких ипотечных кредитов на общую сумму 29,2 млрд рублей, что на 15,6 млрд больше, чем в среднем в месяц с начала 2021 года.

«Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особенно после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включением в условия кредитования строительства частного дома. Сейчас программа семейной ипотеки — одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой. С момента запуска программы в 2018 году в «Сбере» ею воспользовались более 80 тысяч семей по всей стране. Пик по выдаче ипотечных кредитов по семейной программе пришелся на октябрь — декабрь 2021 года: в месяц «Сбер» выдавал более 5 тысяч кредитов. Снижение ставки на 0,3% в декабре позволило еще большему количеству россиян оформить кредит по выгодной ставке», — отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васев.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.

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Платеж: 9 059 ₽
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