Трансстройбанк в соответствии с решением Банка России от 3 июля 2019 года получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Лицензия позволяет Трансстройбанку расширить спектр услуг для юридических и физических лиц на рынке ценных бумаг, осуществлять комплексное обслуживание депозитарных операций с акциями, облигациями, ОГЗ, документарными ценными бумагами, еврооблигациями. Банк планирует осуществлять депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской и дилерской деятельностью, оказывать все основные услуги по ведению счетов депо и учету прав на ценные бумаги.

Получить профессиональную консультацию по выбору направления инвестирования, заключить договор купли-продажи ценных бумаг и открыть счет депо можно будет в головном офисе банка. В скором времени Трансстройбанк анонсирует продукты в рамках нового направления бизнеса. Сотрудничество с банком позволит клиентам расширить свое присутствие на рынке ценных бумаг.