Трансстройбанк в соответствии с решением Банка России от 3 июля 2019 года получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Лицензия позволяет Трансстройбанку расширить спектр услуг для юридических и физических лиц на рынке ценных бумаг, осуществлять комплексное обслуживание депозитарных операций с акциями, облигациями, ОГЗ, документарными ценными бумагами, еврооблигациями. Банк планирует осуществлять депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской и дилерской деятельностью, оказывать все основные услуги по ведению счетов депо и учету прав на ценные бумаги.
Получить профессиональную консультацию по выбору направления инвестирования, заключить договор купли-продажи ценных бумаг и открыть счет депо можно будет в головном офисе банка. В скором времени Трансстройбанк анонсирует продукты в рамках нового направления бизнеса. Сотрудничество с банком позволит клиентам расширить свое присутствие на рынке ценных бумаг.
АО «АКБ «Трансстройбанк» — небольшой по основным показателям деятельности столичный финансовый институт. После 1998 года банк входил в холдинг Балтийской строительной компании, где занимался проектами, связанными в основном с железнодорожной и автодорожной сферами. В мае 2006 года произошла смена акционеров, с тех пор приоритетными клиентскими сегментами банк называет строительную отрасль, недвижимость и гостиничный бизнес.
На текущий момент основным акционером является президент и член совета директоров банка Петр Читипаховян, владеющий пакетом в 85,22% акций. Миноритарные доли принадлежат вице-президенту, председателю совета директоров Граату Арзуманяну (8,02%), заместителю председателя совета директоров Андрею Патронову (6,46%), сыну основного акционера банка, председателю правления Степану Читипаховяну (0,29%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2019 года нетто-активы банка — 7,73 млрд рублей (210-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,13 млрд, кредитный портфель — 5,12 млрд, обязательства перед населением — 3,14 млрд.