Клиенты, которые используют веб-версию «Моего кредита» и приложение для Android, смогут получать реквизиты виртуальных карт. Это позволяет оплачивать любые покупки в Интернете, не дожидаясь выпуска пластика. Таким образом, клиенты с устройствами на Android получили полный функционал по виртуальным картам.

Также клиенты смогут оплачивать телефон, ТВ, страхование, штрафы ГИБДД и другие услуги в мобильном приложении «Мой кредит» в разделе «Оплата». Функционал доступен для iOS и Android. Обратите внимание: чтобы получить доступ к разделу «Оплата», нужно ввести данные любой вашей карты Хоум Кредит Банка или кодовое слово в разделе «Еще» сервиса «Мой кредит».

«С каждым обновлением «Мой кредит» приобретает все больше новых функций и постепенно становится универсальным приложением для всех клиентов Хоум Кредит Банка. Мы постепенно движемся к тому, чтобы сделать его основным приложением банка», — комментирует директор департамента по развитию онлайн-сервисов Хоум Кредит Банка Павел Михалев.

Кроме того, в приложении «Мой кредит» для iOS обновился дизайн главного экрана. «Это первая фаза обновления дизайна сервиса «Мой кредит». Приложение будет обновляться постепенно, чтобы клиентам было удобнее привыкать к новому дизайну», — комментирует Павел Михалев.

Скачать «Мой кредит» для iOS и Android: www.homecredit.ru/mycredit .