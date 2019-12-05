С 3 декабря 2019 года ООО «МФК «Экофинанс» в рамках акции предлагает инвесторам новый продукт — инвестицию «До востребования». Главное его преимущество — это возможность заработать и при необходимости досрочно забрать свои инвестиции всего в течение 48 часов без потери процентов. Инвестор также может в любой момент увеличивать и уменьшать вложенную сумму, условия договора при этом не меняются.

Ставка по инвестиции «До востребования» составляет 1% в месяц, а при размещении денег на 12 месяцев инвестору выплачивается бонус в размере 5% к годовой ставке. Таким образом, годовая доходность данного продукта может составить 17%. Нужно отметить, что договор заключается на срок 12 месяцев, а выплата процентов осуществляется ежемесячно. Максимальная сумма инвестирования от одного лица или группы связанных лиц в рамках данной акции — 3 млн рублей. Инвестиция «До востребования» доступна в течение ограниченного периода времени. Подробно ознакомиться с продуктом можно на сайте компании.

«Мы разработали этот продукт, чтобы предоставить инвесторам еще более гибкие условия сотрудничества. Мы знаем, что им важно зарабатывать и при этом иметь возможность в любой момент и без потерь забрать свои инвестиции. Инвестиция «До востребования» объединяет в себе все эти преимущества, позволяет получать ежемесячный доход и свободно оперировать своими средствами: пополнять и уменьшать сумму договора в любой момент, досрочно прерывать договор и ничего при этом не терять», — прокомментировал генеральный директор ООО «МФК «Экофинанс» Леонид Дуленков.





ООО «МФК «Экофинанс» — финансовая компания, которая работает в России под брендом Credit Plus и является одним из ключевых участников рынка микрофинансирования. На конец октября уровень собственных средств «Экофинанс» составляет 120 млн рублей. Достаточность собственных средств — 19%, при минимальном допустимом показателе 6%. Уровень ликвидности компании равен 129%. С начала 2019 года портфель займов компании «Экофинанс» вырос в два раза.

«Экофинанс» имеет лицензию МФК от Банка России (номер 651503045006452), выданную 13 мая 2015 года, а также является участником организации СРО «МиР». Компания «Экофинанс» — часть международного холдинга DYNINNO Group, годовой доход которого составляет около 100 млн долларов.