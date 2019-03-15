15.03.2019 13:30 555

Акции роста — это бумаги таких эмитентов, как «Яндекс» и «Тинькофф». Они и сейчас нравятся инвесторам. Но сама российская экономика практически стагнирует, поэтому инвесторы стали покупать вместо акций роста дивидендные бумаги. Средняя дивидендная доходность по рынку — 7%. Популярная тактика — выбирать бумаги с доходностью больше 10%.

На днях подконтрольная немецкой Uniper российская энергокомпания «Юнипро» обновила дивидендную политику и пообещала акционерам 40-процентный рост дивидендных выплат. В итоге дивидендная доходность должна вырасти с текущих 8% до 12%. Тем не менее котировки бумаг за последние дни даже снизились. Стоит ли владельцам инвестсчетов добавлять себе такие бумаги?

Сергей Суверов

старший аналитик БКС

«Юнипро» — одна из самых интересных компаний в электроэнергетическом секторе, имеет стабильные финансовые показатели и даже может получить дополнительный доход за счет ввода в эксплуатацию Березовской ГРЭС. Но есть риски, они связаны с тем, что компания получает рублевый доход, и в случае сильной девальвации рубля получается, что валютный доход компании становится гораздо меньше. Поэтому для тех, кто боится девальвации, наверное, это не лучшая история, но для тех, кто предпочитает рублевую историю с высокой дивидендной доходностью, это хорошая инвестиция. Также есть специфические отраслевые риски, связанные с тарифным регулированием, это относится ко всем компаниям данного сектора».

Сейчас самые большие дивиденды дают привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза», «Ленэнерго», Московской биржи и «Башнефти».

Высокая дивидендная доходность не означает рост курсовой стоимости. Более того, после отсечки, когда составляется реестр акционеров, которые получат дивиденды, цена акций обычно падает на размер этих дивидендов. Ставка по безрисковым инструментам, то есть ОФЗ, выше 8% годовых при инфляции около 5%. То есть, даже не рискуя, гособлигации обгоняют инфляцию. Какой смысл рисковать потерей суммы, чтобы гипотетически получить на пару процентов больше? Дивиденды ведь никто не гарантирует, замечает инвестбанкир, финансист Александр Просвиряков.

Александр Просвиряков

инвестбанкир, финансист

«Когда уже совет директоров проголосовал, его утвердили, тогда, скорее всего, его заплатят. Но в этот момент он уже находится в цене. Если вы покупаете акцию в момент, когда это решение уже было озвучено, то знайте, что вам выплатят эти 10%, но на эти 10%, скорее всего, акция просядет. То есть вы в итоге останетесь при своих деньгах в базовом сценарии. Поэтому надо покупать акции тех компаний, у которых, как вы считаете, дивидендная доходность сохранится на ближайшие несколько лет. Должно быть несколько факторов, которые подтвердят ваш прогноз о том, что компания будет генерировать свободный денежный поток, достаточный для выплаты дивидендов на повышенном уровне. Этот анализ сделать очень тяжело».

Лидером роста 14 марта стали бумаги ТГК-1, прибавившие 3% благодаря хорошей финансовой отчетности по международным стандартам.