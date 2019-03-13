13.03.2019 10:50 626

Российская авиакомпания S7 спустя два дня после крушения Boeing 737 MAX 8 в Африке временно приостановила полеты этого лайнера до получения сведений о причинах катастрофы. Ранее S7 ссылалась на то , что Boeing не давала таких рекомендаций. Компания и сейчас этого не делает: в Boeing по-прежнему уверены в безопасности моделей новой серии, хотя и обещают обновить программное обеспечение лайнеров.

Тем не менее десятки стран и авиакомпаний по всему миру, в том числе в Евросоюзе, самостоятельно приостановили полеты Boeing 737 MAX . Норвегия прямо в небе развернула самолет. Единственные страны, которые продолжают эксплуатировать Boeing 737 MAX 8, — США, Канада и Индия.

В Федеральном авиационном управлении США заявили, что пока не выявили каких-либо систематических проблем функционирования этой модели лайнеров и не планируют запрещать их полеты. Это вызвало скандал. Губернатор штата Нью-Йорк призвал пересмотреть это решение. Некоторые сенаторы-республиканцы потребовали запретить полеты этих самолетов в США. Дональд Трамп написал в Twitter: «Самолеты становятся слишком сложными в управлении. [...] Не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы моим пилотом был Альберт Эйнштейн». Полетами должны управлять профессиональные летчики, которые в любой момент могут взять самолет под контроль, добавил американский президент.

За два дня акции Boeing подешевели на 12%. Заметное падение интересно вот по какой причине. Эти акции в последнее время для участников Уолл-стрит приобрели особое значение. Дело в том, что промышленный индекс Dow Jones, в который входят всего 30 компаний, рассчитывается так, что их вес определяется не капитализацией компании, а стоимостью одной акции.

Еще на прошлой неделе акции Boeing стоили более 420 долларов за акцию. Из компаний, которые входят в индекс, это максимальное значение. Именно поэтому в последние месяцы эти акции пользуются особой любовью у управляющих. Если растут их котировки, больше шансов, что и по всему рынку будет рост.

На падении это тоже заметно: накануне индекс DJI ушел в минус, при том что по остальным — S&P 500 и Nasdaq — был небольшой рост. Вряд ли акции Boeing будут долго и серьезно падать, считает президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган:

Евгений Коган

управляющий директор компании «Московские партнеры»

«Это гигантский концерн, у которого все нормально с заказами глобально, диверсифицированный бизнес и уж точно растущие военные заказы. И вряд ли будут сокращаться гражданские заказы, просто потому что альтернатив не так уж и много. И, если вы думаете, что у Airbus нет своих проблем, ошибаетесь, у Airbus они тоже есть. Это сложное и серьезное хозяйство. Поэтому я думаю, что они и дальше будут идти ноздря в ноздрю, в пропорции примерно 40 на 40 по всему миру. Мораль: если акции Boeing еще просядут, лучше до 360 долларов, я бы с большим энтузиазмом покупал эти акции, понимая, что скорее всего они будут дороже».

Днем ранее акции «Нижнекамскнефтехим» взлетели аж на 50%, после того как совет директоров рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере почти 20 рублей на акцию. Даже после взлета дивидендная доходность по-прежнему на хорошем уровне — 21%.

«Дутый» ли это рост или реальный? Бумаги стали скупать по очевидным причинам, считает член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский:

Владислав Жуковский

член экспертного совета «Деловой России»

«Рекордные выплаты дивидендов — это, что называется, плата акционерам за верность компании, за то, что держали бумагу в портфеле, и закрытие той бреши, тех невыплаченных дивидендов, которые компания не выплатила за последние три года. Размер финансовых ресурсов, которые выделяются на выплату дивидендов, действительно колоссальный. Поэтому ничего странного и удивительного в полуторакратном скачке цен на акции не вижу. Сейчас спекулятивный рост уже отыгран. На горизонт инвестирования от шести месяцев и дальше бумага весьма интересна».

Лидером роста 12 марта стали акции ГМК «Норильский никель», прибавившие 2%.

Надежда ГРОШЕВА

