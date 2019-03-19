19.03.2019 09:20 271

Распродажа Абрамовича

Структуры основных акционеров Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и их партнера Евгения Швидлера выставили на продажу на бирже 25,4 млн акций металлургической компании, или около 1,8% капитала. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила Evraz. Evraz — одна из крупнейших сталелитейных компаний России. По итогам торгов на Лондонской бирже в понедельник этот пакет стоил £160,02 млн, или $211,69 млн.

Около половины пакета (45,25%) продаст Greenleas International Holdings Абрамовича, 33,35% — Abiglaze Limited Абрамова, 16,65% — Crosland Global Limited Фролова, а оставшиеся 4,75% — Toshi Holdings Ltd Швидлера.

Размещение проходит по процедуре ускоренного сбора заявок (accelerated bookbuild), продавцы берут на себя обязательство в течение двух месяцев дополнительно не продавать акции Evraz. Точно так же на прошлой неделе, 13 марта, Абрамович, Абрамов и Фролов продали 1,7% «Норильского никеля» на Московской бирже на общую сумму $551 млн. Тогда соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Дмитрий Болясников отмечал, что эта сделка стала крупнейшим размещением акций в горно-металлургическом секторе в 2019 году, а также крупнейшим размещением бумаг российской компании со времен ускоренного сбора заявок на акции «Магнита» в ноябре 2017 года.

На следующий день после этой сделки Абрамов заявил РБК, что партнеры пока не планируют больше продавать акции «Норникеля». На дальнейшую продажу действует такое же ограничение, как и в случае с Evraz, — 60 дней. «[Высокая] цена», — так Абрамов ответил на вопрос о причинах продажи акций «Норникеля». «Год для компании был очень успешным за счет роста цен на никель и палладий, а с учетом отхода Олега Дерипаски от управления UC Rusal (один из крупнейших акционеров Норильского никеля. — РБК) вследствие санкций США и снижения напряженности в конфликте акционеров «Норникеля» его котировки существенно укрепились», — говорил РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Абрамов также затруднился ответить, на что пойдут деньги от продажи акций «Норильского никеля»: «Нет такого конкретного плана». Представитель Абрамовича Джон Манн в понедельник также отказался комментировать, зачем бизнесмен и его партнеры продают акции Evraz.

Как и в случае с «Норникелем», акции Evraz за последний год сильно подорожали. С 19 марта 2018 года их стоимость выросла в полтора раза, а капитализация компании достигла £9,09 млрд ($12,03 млрд), следует из данных торгов Лондонской биржи.

До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций. Но затем Lanebrook была ликвидирована, и партнеры разделили свои пакеты. По данным на конец декабря Абрамовичу принадлежало 30,52%, Абрамову — 20,69%, Фролову — 10,33%.

Новая цель

Компании «Енисей Капитал» Абрамовича и Абрамова принадлежит 24,74% крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». На прошлой неделе Абрамов заявил, что намерен участвовать в приватизации госпакета этой компании (государство через РЖД владеет 50% плюс две акции). Но правительство планирует его продать не раньше осени 2019 года, говорил в интервью РБК вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт. Доля РЖД в «Трансконтейнере» на Московской бирже в понедельник стоила 34,9 млрд руб. ($542,5 млн по курсу ЦБ на 18 марта).

«Это глупость», — сказал Абрамов в ответ на вопрос РБК о том, могут ли деньги от продажи акций «Норникеля» пойти на покупку «Трансконтейнера». «Хороших проектов всегда меньше, чем денег», — добавил он.

Тимофей ДЗЯДКО

При участии: Мария КОКОРЕВА