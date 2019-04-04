04.04.2019 15:00 493

Сразу после начала торгов на Московской бирже стоимость акций ПАО «Группа Черкизово» рухнула более чем на четверть, следует из данных биржи. На минимуме цена бумаг достигла отметки 1462 руб. за штуку, что на 488 руб., или на 25,02%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов (1950 руб.).

После резкого падения цена бумаг столь же резко скорректировалась вверх. К 12:00 мск цена акций составляла 1848 руб., что на 5,23% ниже уровня закрытия торгов 3 апреля.

Судя по объему торгов и отсутствию серьезных новостей, обвал котировок «Черкизово» утром 4 апреля — типичный пример так называемой ошибки жирного пальца, рассказал РБК источник в одной из брокерских компаний. Финансисты так называют случайные ошибки и опечатки при вводе данных в торговый терминал, когда заявка на продажу или покупку выставляется на гораздо большую сумму, чем планировалось, либо по другой цене, либо вообще на другую ценную бумагу. Поэтому в первую минуту торгов заявка на продажу по низкой цене обвалила котировки, но потом за несколько минут цена акции практически восстановилась, пояснил собеседник РБК.

«Акции обрушились без каких-либо очевидных новостных поводов. Появление сделки по такой низкой цене, вероятно, связано с человеческим фактором, а не рынком. Возможно, была ошибочно выставлена заявка по данной цене. Просадку мгновенно выкупили», — сказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

В марте 2019 года группа «Черкизово» объявила о намерении провести на Московской бирже вторичное размещение (SPO) своих акций как находящихся во владении самой компании, так и дополнительно выпущенных. В сообщении компании отмечалось, что в первом раунде она планирует привлечь около $200 млн, которые могут быть использованы для финансирования потенциальных приобретений.

В рамках второго раунда часть своих бумаг должны продать действующие акционеры «Черкизово», при этом семья Михайловых планирует сохранить стратегический контроль над компанией и мажоритарный пакет.

«Предполагается, что после предложения и дополнительного выпуска доля акций в свободном обращении составит не менее 25%», — отмечалось в сообщении компании.

Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей мяса в России, специализируется на производстве мяса птицы, свиноводстве и мясопереработке. Среди активов группы — восемь комплексов по производству мяса птицы, включая «Тамбовскую индейку», 16 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов, элеваторы и более 290 тыс. га сельхозземель. Выручка группы в 2018 году составила 102,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13,5%. Чистая прибыль выросла по сравнению с 2017-м в два раза, до 12 млрд руб.

Евгений КАЛЮКОВ, Георгий МАКАРЕНКО, Евгения ЧЕРНЫШОВА