25.03.2019 10:40 419

Несмотря на отсутствие государственных программ поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года рынок кредитования машин показал рост при общем падении продаж автомобилей. Банкиры называют причиной ситуации сохранение спроса на автомобили и стагнацию доходов населения, а эксперты предупреждают о рисках неплатежей.

По данным аналитического агентства «Автостат», в первые два месяца 2019 года объем рынка продаж новых легковых автомобилей снизился. В январе было продано 94,36 тыс. штук, что на 2,2% меньше, чем за первый месяц 2018 года. В феврале снижение оказалось чуть меньше и составило год к году 1,2%. При этом, по данным бюро кредитных историй (БКИ), значительно выросла доля машин, продаваемых в кредит. Согласно оценке НБКИ, в январе доля кредитных автомобилей составляла 54%, в феврале она увеличилась почти до 59%. Это самый высокий показатель с начала 2017 года, даже во время действия программ льготного автокредитования он находился на уровне 54%.

Схожие данные приводят и в БКИ ОКБ: с помощью ссуд граждане купили в январе более 38% автомобилей, в феврале — 41%. Это сопоставимо с уровнем периода действия программ господдержки. «Рост доли кредитных автомобилей обусловлен увеличением стоимости авто на 3–5% из-за повышения ставки НДС и пересмотра цен автопроизводителями из-за колебания курса валют»,— считает и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников.

«В ожидании роста розничных цен на машины потребители приобретали автомобили в большем объеме, чем обычно, а в силу того, что зачастую средств на желаемую марку или модель у них было недостаточно, приходилось получать автокредиты»,— добавляет гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на окончание ряда госпрограмм льготного автокредитования, именно автокредиты продолжают оказывать основную поддержку отрасли. «При этом ставки по автокредитам снижаются в том числе и за счет поддержки автопроизводителей»,— добавляет он.

В банках подтверждают рост выдачи автокредитов. «Объем выдачи автокредитов в январе—феврале 2019 года на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года»,— сообщили в пресс-службе ВТБ. По словам руководителя розничного блока Юникредитбанка Ивана Матвеева, увеличение выдачи и доли кредитных автомобилей связано с тем, что доходы населения остаются на прежнем уровне, а желание или необходимость менять автомобиль всегда актуальны. «Сейчас автокредитами пользуются даже те, кто раньше не брал никаких ссуд»,— добавляет он. По мнению зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, зачастую автокредит замещает другие кредиты граждан. «У большей части населения уже есть кредиты наличными или долг по кредитным картам, и при появлении денег им выгоднее погасить эти задолженности, а машину взять в кредит, поскольку это значительно выгоднее по ставкам»,— говорит он.

Банкиры ожидают дальнейшего роста доли кредитных автомобилей в связи с возобновлением с 1 марта кредитных программ поддержки автопродаж «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые при определенных условиях предусматривают скидку 10% от стоимости машины (см. "Ъ" от 26 февраля). «Как минимум в массовом сегменте доля машин, купленных в кредит, вырастет»,— уверен господин Матвеев.

Впрочем, эксперты опасаются, что таким образом рынок приобретет недостаточно надежных заемщиков. «В январе—феврале основной интерес к приобретению машин в кредит проявили те граждане, у которых не было своих средств, чтобы купить ее при первых признаках подорожания. Они решили воспользоваться последней возможностью купить автомобили прошлого года со скидками, пусть и при помощи ссуд,— говорит главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.— Но у таких заемщиков, как правило, маленький запас прочности, что чревато риском неплатежей». По его мнению, госпрограммы привлекут еще менее платежеспособных заемщиков, что может обернуться не только массовыми просрочками, но и необходимостью изъятия банками таких машин и их дальнейшей реализации.

Светлана САМУСЕВА