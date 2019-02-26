26.02.2019 08:40 482

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет принят уже в этом году, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Такая перспектива вызвала негативную реакцию со стороны кредитных организаций, поэтому разработка закона затянулась. В опрошенных «Известиями» банках отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике — они связаны прежде всего с контролем реального уровня доходов населения. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков. Но это не снимает опасения участников рынка — они считают, что граждане зачастую не учитывают риски при оформлении нового кредита.

Кредитная половина

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки россиян в размере 50% ежемесячного дохода семьи будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца года, рассказал Анатолий Аксаков. Так, банки больше не смогут, например, выдавать новые кредиты, если с учетом старых на их погашение будет уходить больше половины дохода. Если это будет первый для россиянина заем, то на его погашение также должно уходить не более 50% семейных поступлений.

— Разработка окончательной концепции несколько затянулась. Вопрос сложный, так как законопроект затрагивает разные интересы. Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы — заинтересованы, — сообщил глава комитета Госдумы по финрынку.

Банк России изучит законопроект в случае его поступления, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там напомнили, что с 1 октября 2019 года кредитные организации должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче ему ссуды на сумму от 10 тыс. рублей и при увеличении лимита кредитования по банковской карте. В целом внедрение в банковскую практику единого подхода к расчету долговой нагрузки улучшит оценку риска заемщиков и будет препятствовать росту закредитованности граждан, отметили в ЦБ. В Минфине сообщили, что рассматривают возможность обязать кредитные организации проверять наличие у гражданина дополнительных долгов при выдаче ему потребкредита.

На обслуживание займов в 2018 году россияне в среднем тратили 24% дохода семьи, подсчитали для «Известий» в НБКИ. Это на 1 процентный пункт меньше, чем годом ранее. Расходы по кредитам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков.

И всё же необходимость ограничить долговую нагрузку на население на законодательном уровне назрела, считает председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финрынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Целесообразность появления закона он объяснил тем, что темпы роста розничного кредитования намного выше, чем корпоративного, что грозит повторением ситуации предыдущих финансовых кризисов. Кроме того, финансовая грамотность россиян до сих сравнительно невысока, поэтому граждане не могут оценить риски, которые они на себя принимают, получая заем.

Голосуют банки



«Известия» спросили 50 крупнейших российских банков об их отношении к возможному появлению закона, запрещающего кредитовать население в зависимости от уровня уже существующей долговой нагрузки. Только в Новикомбанке инициативу поддержали полностью.

— Такое ограничение защищает интересы обеих сторон — и банка, и клиента. Призывы регулятора быть осторожнее в наращивании розничных портфелей пока большого эффекта не имели. Повышение финансовой грамотности населения — работа сложная и системная, она даст эффект только в долгосрочной перспективе. Сейчас ограничение ­— это самый действенный способ, — заявил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

В остальных кредитных организациях сошлись во мнении, что нужно следить за закредитованностью россиян и контролировать ее уровень. Однако перекладывать контроль за семейным доходом должников и их расходами на погашение ранее взятых займов на плечи банков — неправильно, уверены в финансовых организациях. Дело в том, что определить реальный уровень семейного бюджета крайне затруднительно.

В ВТБ подчеркнули, что при разработке законопроекта необходимо определить, как юридически банки смогут собирать и проверять информацию о доходах и обязательствах членов семьи заемщика. В Совкомбанке считают, что основные меры по ограничению долговой нагрузки на население уже приняты, но чтобы они продемонстрировали свою эффективность должно пройти больше времени. Довольно сложно разработать единый подход к расчету нагрузки и определить ограничительные механизмы, отметил первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

Жесткое ограничение суммы совокупного платежа по кредитам в размере 50% от дохода — дискуссионный вопрос. Нужно учитывать, что «серые» зарплаты продолжают существовать на рынке труда и подтвердить эти поступления заемщик официально не может. В этих случаях при максимальном совокупном платеже в размере 50% дохода возможность получить кредит и его сумма будут ограничены, отметил вице-президент СМП Банка Роман Цивинюк. Зампред правления ОТП Банка Сергей Капустин добавил, что на сегодняшний день ни одна база данных в стране не имеет актуальной и качественной информации по доходам населения, где можно было бы получить подтверждение.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

