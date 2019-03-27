27.03.2019 09:30 485

Рост ставок по банковским вкладам в рублях, наблюдавшийся примерно последние полгода, скорее всего, завершился. Созданы все условия для снижения стоимости депозитов, а затем и кредитов в самом ближайшем будущем, считают в Банке России и подтверждают аналитики. Далее активность банков по привлечению денег населения будет связана с сезонностью, нуждой в ликвидности и возможными экономическим шоками.

Крупные российские банки начали активно повышать ставки по рублевым депозитам примерно с конца лета 2018 года. Это была реакция на тогдашнее расширение санкций и существенный рост неопределенности, отразившийся на стоимости новых заимствований для банков, в частности, на публичном рынке. Плюс таким образом банки страховались от потенциального оттока рублевых вкладов в пользу валютных сбережений — на фоне устойчивого ослабления национальной валюты стимулов сберегать в рублях становилось все меньше.

Таким образом, рост ставок по вкладам фактически опередил повышение ключевой ставки Банка России (регулятор поднял ее в сентябре, потом еще раз в декабре). К концу года на объективную тенденцию роста ставок наложились еще сезонные предновогодние акции банков, которые стараются в это время года привлекать деньги у получившего премии и бонусы населения.

Из подсчетов ЦБ следует, что динамика максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в топ-10 банках с наибольшим объемом их привлечения росла в этом году примерно до 20-х чисел февраля. В первой декаде марта она не изменилась, оставшись на уровне конца февраля — 7,675 процента годовых.

На последнем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике (оно прошло 22 марта) ЦБ хоть и сохранил ключевую ставку неизменной, но смягчил риторику, допустив вероятность ее снижения уже в 2019 году. При этом регулятор указал в итоговом релизе, что динамика доходностей ОФЗ ограничивает потенциал дальнейшего роста депозитно-кредитных ставок и создает условия для их снижения в будущем.

Вероятно, это будущее почти наступило. "Если не будет неприятных сюрпризов со стороны внешних факторов, то замедление инфляции, первые признаки чего мы наблюдаем, и возросший в последний месяц спрос на рублевые инструменты со стороны нерезидентов могут значительно улучшить рублевую ликвидность в российском банковском секторе и позволить рублевым ставкам начать нисходящую динамику уже в самое ближайшее время", — считает вице-президент — старший аналитик рейтингового агентства Moody's Семен Исаков. Вероятнее всего, ставки по рублевым вкладам достигли предельного уровня, характерного для текущей фазы экономического цикла, соглашается ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Мария Зинина, подтверждая, что снижение ставок по депозитам физлиц начнется в краткосрочной перспективе.

Если на руках у готовых сберегать граждан останется относительно большой объем средств, то они примут и ухудшение условий по депозитам

С другой стороны, пока отсутствуют признаки наличия избыточной ликвидности у банков, которые расширяют кредитование, указывает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Более того, в этой области можно ожидать повышенной активности новых крупных игроков, в лице банков перешедших под контроль государства и стремящихся усилить свои рыночные позиции, добавляет он. Все это, по мнению Пивня, будет поддерживать спрос на деньги физлиц и стоимость их привлечения.

Кроме того, 20 марта ЦБ объявил о подготовке поправок к закону о страховании вкладов, которые фактически ужесточают подход регулятора к слишком высоким ставкам по депозитам. Банк России планирует понизить предельную границу превышения базового уровня доходности вкладов. Это, по идее, повысит отчисления в фонд страхования вкладов для банков, которые заметно завышают ставки.

Но такая мера повлияет прежде всего на небольших игроков, для которых процентная ставка по вкладам является ключевым инструментом конкурентной борьбы, говорит Зинина. По словам Пивня, степень влияния планов ЦБ на уровень ставок по вкладам будет зависеть от того, насколько устойчив спрос банков на расширение депозитной базы вообще.

"Надо учитывать тот факт, что замещение одного источника фондирования другим — непростой процесс. Даже при удорожании средств физлиц они во многих случаях могут остаться дешевле и удобнее других источников фондирования", — отмечает аналитик. Также на ситуацию со ставками может повлиять и склонность населения к сбережению, говорит Пивень. Если на руках у граждан будет оставаться относительно большой объем средств, потенциальные вкладчики смогут принять и ухудшение условий по депозиту.

Что касается ставок по валютным депозитам, то здесь ситуация во многом будет определяться динамикой ставок на глобальных рынках, которые снижаются в последнее время после некоторого роста в 2018 году, а также отношением международных инвесторов к российскому риску, уточняет Исаков.

По прогнозу Зининой, общий темп прироста кредитного портфеля юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц в текущем году составит около 9,5 процента. "Поэтому активность банков по привлечению средств населения во вклады, безусловно, будет наблюдаться и во многом будет зависеть от сезонности кредитования отдельных отраслей и экономических шоков", — указывает эксперт.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Александра Воздвиженская



Роман МАРКЕЛОВ

