18.04.2019 15:00 787

Крупнейшие банки вслед за Сбербанком начали снижать ставки по рублевым вкладам: в первой половине апреля ставки в массовом сегменте опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и «Открытие», подсчитали аналитики Frank RG по просьбе РБК. Россельхозбанк единственный из них снизил и максимальную ставку по вкладам, остальные банки сохранили действующие максимальные ставки в премиальном сегменте.

ВТБ с 8 апреля снизил ставки по вкладам «Выгодный» и «Пополняемый», следует из мониторинга. В зависимости от сроков депозита ставки опустились на 0,39-0,71 процентного пункта и сейчас находятся в диапазоне от 5,78% до 7,18% (по 5-летним депозитам). Максимальная действующая ставка у банка осталась на уровне 8%.

Россельхозбанк опустил ставки по четырем депозитам. Максимальная ставка вкладам (депозит «Доходный» на срок 4 года) снижена на 20 п.п., до 8,51%.

Альфа-Банк снизил только одну ставку: с 4 апреля по трехмесячному вкладу «Победа+» на 0,2 п.п. — до 5,32%, снижение касается только депозитов, открываемых через отделение. Если клиент открывает депозит онлайн, ставка сохраняется на прежнем уровне. Максимальная ставка у Альфа-банка — 8,1%.

ФК «Открытие» понизил ставку по вкладу «Активное пополнение» со сроком до двух лет — на 0,95 п.п. С 11 апреля она зафиксирована на уровне 4,8%, хотя на 1 марта она составляла 5,75%. Максимальная ставка у «Открытия» — 7,9%.

Почему банки снижают ставки

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России резко снизилась в конце марта впервые с июня прошлого года — с 7,72% до 7,53%. До этого ставки преимущественно росли каждую неделю. Причиной снижения стало досрочное прекращение Сбербанком 22 марта действия сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по стандартным депозитам в Сбербанке упала до уровня 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%).

В этот же день ЦБ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых и допустил переход к ее снижению уже в этом году. Экономисты кредитных организаций ожидают этого шага от ЦБ в середине 2019 года, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

В результате банки начали менять политику по привлечению вкладов и прешли к снижению ставок, отмечают опрошенные РБК эксперты. В настоящее время многие крупные банки уже снизили ставки по депозитам, в связи с чем ВТБ также сделал изменения в соответствии с рыночной конъюнктурой, отметили в пресс-службе банка, добавив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из макроэкономической ситуации. В Альфа-Банке заявили, что не планируют в ближайшее время снижать ставки как по рублевым, так и по валютным вкладам. Альфа-Банк в апреле уже снизил ставки по валютным вкладам «в соответствии с конъюнктурой рынка». В «ФК Открытие» не стали комментировать дальнейшие планы по ставке, но отметили, что в своей политике по ставкам ориентируется в первую очередь на рыночную конъюнктуру и спрос.

Пик повышения пройден

Банковский рынок России прошел локальный пик ставок по рублевым вкладам, но о тенденции резкого снижения говорить пока рано, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Пик повышения ставок по банковским вкладам можно считать пройденным, если в ближайшие месяцы не будет обострения геополитической ситуации и санкционных рисков, добавляет Уклеин, но также соглашается с тем, что резкого снижения ставок не будет. «Банки делают это аккуратно. Например, сейчас они не меняют условия по вкладам для пенсионеров или по сберегательным счетам», — пояснил он.

Рост процентов по депозитам в 2018 году был обусловлен несколькими факторами. Это повышение ставки ЦБ в сентябре и декабре, проходящий одновременно отток вкладов, а также опасения новых санкций Запада, которые могли бы сузить доступ банков к ликвидности. Сейчас эти факторы ослабли, пояснила Орлова.

Динамика на рынке вкладов намного слабее, чем рост объемов выданных кредитов. «По моим оценкам, за 2019 год объем рублевых депозитов должен вырасти на 7%. Но с нынешними темпами мы пока идем скорее на 5% роста», — говорит она. Конечно, банки могут корректировать источники пополнения ликвидности, но вклады для них всё еще важны, и обвала процентов по вкладам ждать не стоит, резюмировала Орлова.

Евгения ЧЕРНЫШОВА