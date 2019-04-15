15.04.2019 08:10 716

Начало года отметилось ростом средств населения, размещенных на банковских счетах и депозитах в иностранной валюте. Такие выводы приводятся в мониторинге экономической ситуации, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС. За два месяца валютные вклады увеличились на 4,6%, или $4,1 млрд. При этом объем средств на рублевых счетах снижался, а приток вкладов в начале года обеспечили именно депозиты в долларах и евро.

Совокупный объем вкладов в иностранной валюте в начале года достиг $92,5 млрд. Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей. Таким образом, рост сбережений граждан был обеспечен за счет вложений в доллары и евро, указывается в мониторинге Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС.

При этом доля валютных вкладов за первые месяцы этого года практически не изменилась, оставшись на уровне 21,2%, как по состоянию на 1 января, так и на 1 марта 2019-го. И всё благодаря укреплению рубля. За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга. В итоге рублевый эквивалент вкладов в указанный период даже снизился на 0,8%.

— Рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля, как это ни парадоксально на первый взгляд. Снижение стоимости иностранных валют дает возможность желающим сбалансировать свой портфель сбережений, — пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов.

Вкладывать в валюту при сильном и стабильном рубле — это рациональное поведение квалифицированного инвестора, уверен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Он предполагает, что переток средств обеспечили состоятельные граждане с относительно высоким уровнем финансовой грамотности.

Кроме этого, прирост валютных вкладов может быть связан с ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики Центробанка, добавляет аналитик Международного финансового центра Дмитрий Иногородский.

Остаются вопросы: оправдана ли ставка на доллар и евро, а также не принимают ли на себя граждане дополнительные риски.

— В целом валютная структура остается сбалансированной, и незначительное увеличение объема валютных вкладов вряд ли ведет к дополнительному росту рисков, — сказал Михаил Хромов.

Дмитрий Иногородский прогнозирует, что в этом году рубль скорее ослабнет к доллару, чем укрепится. То есть ставка на валюту может сыграть.

— Первый квартал — это традиционно самый благоприятный период для рубля из-за сезонного пика торгового баланса, поэтому есть смысл ставить на ослабление рубля именно в этот период, считает и Денис Порывай.

По его мнению, несмотря на ожидания кризиса экономики США, недооценивать потенциал американской валюты не следует. Даже если наиболее пессимистичные прогнозы сбудутся, доллар в любом случае останется главной мировой резервной валютой, следовательно, произойдет его укрепление к остальным мировым валютам на волне бегства в качество.

По уточненному прогнозу Минэкономразвития в конце года доллар будет стоить 65,1 рубля, то есть к нынешним значениям прибавит чуть более 1%.

Анна КАЛЕДИНА, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

