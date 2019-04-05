05.04.2019 09:30 729

Время дорогих депозитов подходит к концу. За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц резко снизилась до 7,53% годовых. Снижение вызвано тем, что банки просто отказались от промовкладов. Предложения с привлекательной ставкой в мае, если и будут, то только у крупных банков, которым нужно нарастить депозитную базу, говорят эксперты.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях резко снизилась, составив 7,53% по итогам третьей декады марта после 7,72% за вторую декаду. Таким образом, средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.). Эти данные опубликовала пресс-служба ЦБ.

С начала 2018 года Банк России рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка , ВТБ , Россельхозбанка , Газпромбанка , Альфа-банка , Бинбанка , «Открытия», Райффайзенбанка , Промсвязьбанка , Совкомбанка .

Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов для населения не выше этой ставки, увеличенной на 2 п. п.

В конце марта Банк России принял решение сохранить ключевую ставку денежного рынка на уровне 7,75% годовых.

Как объяснил ЦБ, это решение было вызвано тем, что инфляция оказалась ниже ожидаемой. Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 26 апреля, и ЦБ уже намекнул на то, что в дальнейшем может и вовсе снизить ключевую ставку.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — говорилось в последнем заявлении Банка России. Регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5–5,5 до 4,7–5,2%. Теперь ЦБ прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года.

И хотя банкиры тогда поясняли, что решение регулятора оставить ставку без изменений ярко выраженного влияния на тарифную политику российских банков не окажет, но эксперты тогда же предположили, что банки воспользуются возможностью снизить ставки. В частности, отменив промовклады. Так в результате и произошло.

Как отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер », уменьшение ставок по вкладам было вполне ожидаемо и связано со снижением инфляционных ожиданий и смягчением риторики ЦБ по поводу денежно-кредитной политики.

«Также толчком для снижения ставок стали действия крупнейших госбанков, которые уменьшили ставки по своим депозитам еще в феврале. Есть вероятность того, что ставки к концу года опустятся до 7% на фоне того, что инфляция оказалась гораздо меньше, чем того ожидали инвесторы и эксперты. Правда, банки, вероятно, будут проводить какие-то акции, например, на майские праздники могут объявить о вкладах с повышенными ставками, но общую картину это вряд ли изменит», — ожидает эксперт.

По словам Андрея Люшина, заместителя председателя правления «Локо-Банка» , во второй половине февраля значительно возросла активность банков в секторе краткосрочных сезонных депозитов. Это свидетельствует о том, что дальнейшего роста ставок уже наблюдаться не будет, поэтому банки стараются сохранить конкурентоспособность и убрать дорогостоящие депозиты.

В целом сейчас на рынке наблюдается некоторая стагнация, так что ставки будут находиться или вблизи текущего уровня или даже несколько снизятся, говорят эксперты.

Никаких причин для роста ставок по депозитам по крайней мере в ближайшее время нет.

«Если в этом году ключевая ставка будет все же снижена, чего в ЦБ не исключают, то банки сразу начнут активно снижать ставки по депозитам. Если сезонные промовклады и будут, то они будут носить временный характер. Скорее всего, повышать ставки на майских праздниках, если и будут, то крупные банки, чтобы нарастить клиентскую базу», — говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов .

Между тем снижать ставки по кредитам банки в ближайшее время не планируют.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, пока выдача новых кредитов идет высокими темпами, у банков нет стимулов снижать ставки. Кредитование физических лиц выросло за январь-февраль 2019 года на 2,6%, существенно превысив прирост за аналогичный период 2018 года (+1,7%). Годовые темпы роста портфеля кредитов физлицам на 1 марта 2019 года составили 23,5%. Так что рост кредитного портфеля в последние шесть месяцев идет высокими темпами, несмотря на повышение ставок банками, констатирует эксперт.

По данным статистики ЦБ на 1 января, средневзвешенные ставки по кредитам в рублях на срок до года составляют 15,95%, свыше года - 13,1%.

Поскольку в ближайшее время вряд ли ЦБ пересмотрит уровень ключевой ставки, то и менять ставки по кредитам у банков не будет оснований, считает аналитик «Финам» Алексей Коренев .