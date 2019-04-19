В ЦБ сообщили о рекордном росте долларовых вкладов в России

19.04.2019 08:50 426

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что тенденция на девалютизацию вкладов в России приостановилась. Об этом она рассказала на конференции «Казначейство 2019», передает «РИА Новости».

«Практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов», — сказала она.

Юдаева добавила, что в первом квартале 2019 года прирост средств на счетах клиентов составил около $11 млрд. По ее словам, он стал рекордным. При этом $5,8 млрд из них принадлежит юридическим лицам, а $5,5 млрд — физическим.

Она рассказала, что доля вкладов физических лиц в валюте за первый квартал текущего года выросла с 20,3% до 21,5%.

«Доля валютной части как активов, так и пассивов банков в последние годы устойчиво снижалась и достигла к концу первого квартала около 23%. Таким образом, уровень уязвимости, связанный с валютизацией, за последнее время снизился», — сказала она.

Юдаева отметила, что валютные активы снижаются в основном за счет сокращения валютного кредитования юридических лиц, которые являются резидентами. По ее словам, снижение составило 16%, $15 млрд за последний год.

В октябре 2018 года глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что российские вкладчики предпочитают держать деньги в рублях. По его словам, доля валютных вкладов в России может сократиться вдвое, с 20% до 10–12% за три-пять лет.