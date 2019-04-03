03.04.2019 09:50 546

С начала апреля в ОСАГО появилось понятие «страховая история водителей», она будет учитывать прошлые периоды страхования автомобилиста, в которых случались ДТП или была безаварийная езда. На основании этих данных страховщики обещают определять более точный скидочный коэффициент бонус-малус. Таковой будет мониториться страховщиками и обновляться раз в год уже без участия автомобилистов. «Известия» разбирались, получится ли решить проблему со скидками в ОСАГО благодаря этим нововведениям.

Индивидуальный подход

Теперь коэффициент бонус-малус (учитывает скидки и надбавки к базовому тарифу в зависимости от наличия страховых выплат, далее – КБМ) будет обновляться один раз в году, 1 апреля, причем происходить это будет автоматически, а не как раньше, когда КБМ устанавливался по факту визита страхователя в компанию. Если вдруг так случится, что у водителя по какой-то причине в базе страховщиков (АИС Российского союза автостраховщиков (РСА) образовалось несколько коэффициентов, то автомобилисту присвоят меньший из них. Новые правила также закрепляют страховую историю в ОСАГО: если у автовладельца был перерыв в вождении, то его скидки и штрафные коэффициенты теперь сгорать не будут.

Новая система призвана «излечить» такие проблемы, как «задвоение» коэффициентов в АИС РСА. Предполагается также, что у недобросовестных страховщиков снизится оперативный простор для манипулирования с КБМ. До этого многие водители, чтобы не получать штрафные баллы в системе бонус-малус, после очередного ДТП (по их вине) просто меняли страховую компанию. Такого человека новый страховщик принимал как впервые заключающего договор ОСАГО, повышенные коэффициенты при этом не начислялись. Сейчас такая возможность полностью исключена, в то же время добросовестный страхователь, предполагается, не потеряет свою скидку.

«В числе плюсов нового подхода — закрепление страховой истории за каждым водителем (в настоящий момент в ряде случаев человек может иметь один КБМ как водитель и еще один — как владелец транспортного средства), исключение случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении (в том числе при управлении автомобилем на условиях, не предусматривающих ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством), — отмечают в Центробанке. — Данные изменения позволят страховщикам более индивидуально подойти к определению страхового тарифа на каждой территории преимущественного использования транспортного средства, устанавливая более дифференцированные страховые тарифы в зависимости от аварийности водителей того или иного региона».

Как страховщики скидку зажимали

Страховая история в ОСАГО и регулярное обновление КБМ стали ответом законодателя на массовый саботаж страховщиков в предоставлении скидок гражданам в автогражданке. Лет пять назад на профильных форумах автовладельцев появились жалобы на массовые отказы страховщиков в положенных по закону скидках. В дело вынужден был вмешаться регулятор рынка.

Показательным стал случай с компанией «Росгосстрах» в мае 2015 года: Центробанку пришлось приостановить действие лицензии на ОСАГО у крупнейшего игрока рынка за систематические нарушения. Только с начала апреля по 25 мая 2015 года в Банк России поступило более 2,3 тыс. жалоб граждан, основная масса — необоснованный отказ «Росгосстраха» в предоставлении КБМ. Это был беспрецедентный случай, когда регулятор рынка был вынужден заморозить работу фактически доминирующего страховщика ОСАГО.

В ряде регионов России в отдельных поселениях просто не было другой компании, а водители по закону обязаны приобретать полис автогражданки, возникла патовая ситуация. До этого компанию не останавливали ни 385 предписаний банка, ни 78 административных постановлений о привлечении к административной ответственности. Конечно, «Росгосстрах» не был одинок в своих нарушениях, Центробанк штрафовал и другие страховые организации.

А воз и ныне там

Впрочем, нельзя сказать, что кризис со скидками в КБМ удалось преодолеть: в 2018 году, по данным Центробанка, жалобы на начисление скидок остаются самыми распространенными — около 43% от всех обращений граждан в связи с ОСАГО. Сами страховщики объясняют вал жалоб отсутствием слаженной работы АИС РСА и огромным количеством ошибок, которые тянутся еще с тех времен, когда у каждого страховщика была собственная база (до 2013 года) по ОСАГО. Обмен информацией из этих баз практически не велся, данные в базах обновлялись вручную после фактического оформления бумажного договора.

Однако за шесть лет работы АИС РСА всё еще остается нестабильным источником информации о законной скидке для страхователя, отмечает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Проблема такая была и никуда не исчезла: когда водитель менял страховую компанию, новая ему говорила: «Давайте начнем всё с нуля, мы вашу старую скидку не можем проверить». Что мешало страховщикам за эти шесть лет наладить работу АИС РСА? Просто страховщики не заинтересованы в том, чтобы КБМ высчитывался правильно, потому что скидку давать невыгодно», — полагает Радько.

По мнению адвоката, в целом система коэффициентов бонус-малус созрела для реформы.

«Совершенно несправедливо привязывать повышающий коэффициент просто к факту страхового случая. Уж если страховщики так пекутся о более адресных тарифах, то логичнее КБМ в части ужесточения привязать к величине убытка по страховому случаю, а не к самому количеству ДТП. Потому что авария может быть грошовой, а человеку, 10 лет страховавшемуся как безаварийный, выкручивают завышенный тариф», — заключил Радько.

Тимур ХАСАНОВ

