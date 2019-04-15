15.04.2019 10:30 619

С 13 апреля 2019 года банки, эмитирующие карты платежной системы Visa, смогут не запрашивать пин-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам Visa на сумму до 3 тыс. руб. Новые правила платежной системы повышают ранее установленный лимит в три раза с действовавшего до сих пор уровня в 1 тыс. руб. РБК опросил банки и выяснил, что часть будет запускать новшество поэтапно и не на всех устройствах для приема карт.

Крупнейший эмитент карт Visa Сбербанк отказался ответить на вопрос, готов ли он повысить лимит для бесконтактной оплаты без пин-кода. Банк ВТБ сообщил, что готов к изменениям уже с 12 апреля, но указал, что «инициатива Visa рассчитана на ограниченные сегменты бизнеса». Суть ограничений в банке не прояснили.

С 12 апреля не вводить пин-код в пределах нового лимита уже могут держатели карт Visa, выпущенных Альфа-банком, указали в кредитной организации. «Открытие» и Райффайзенбанк пообещали, что осуществят все необходимые настройки для увеличения предельной суммы оплаты с 13 апреля. Лимит будет действовать на всех POS-терминалах во всех сегментах бизнеса, добавили в пресс-службе «Открытия». Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без пин-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно. Банк «Русский стандарт» намерен следовать рекомендациям платежной системы после их официального запуска.

Почему не для всех

Требование Visa не является жестким, поясняет председатель ассоциации электронных денег Виктор Достов. По его словам, если банк не изменит лимит в день официального запуска новых правил, то никаких штрафных санкций не последует. Банкам нужно время, чтобы все технически настроить, поэтому прямо 13 апреля масштабного запуска не произойдет и, возможно, не все держатели карт Visa смогут оплатить покупки до 3 тыс. бесконтактными картами без ввода пин-кода, заключил эксперт.

К 1 января 2019 доля рынка платежной системы Visa составляла 39,5% против 36% у MasterCard и 24,5% у карт «Мир». За весь 2018 год на карты Visa пришлось около 47,3% платежей общей суммой 10,4 трлн руб. Эмиссией и эквайрингом карт Visa в 2018 году занималось 260 банков, в тройку лидеров по доле рынка входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.

Новое правило распространяется на все POS-терминалы, где лимит действовал изначально с момента его внедрения, но не касается банкоматов и касс в банках, указывает руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин. «Необходимость вводить пин-код определяется настройками POS-терминала и чипа банковской карты, с помощью которой осуществляется оплата», — объясняет он, добавляя, что правила эмитента карты (выпустившего ее банка) могут потребовать введения пин-кода.

Зачем нужен новый лимит

Visa ранее сообщала, что инициатива по повышению лимита для оплаты без пин-кода учитывает сегодняшнюю стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян. По данным Visa, Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей (совершаются бесконтактными картами и смартфонами через Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и прочие).

Ныне действующий лимит в размере 1 тыс. руб. был установлен, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а сами бесконтактные платежи являлись новинкой для рынка, поэтому сейчас, когда оплата в одно касание стало привычной, Visa решила поднять лимит для продолжения развития рынка безналичных платежей, комментировал инициативу Visa руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.

Опрошенные РБК банкиры ранее говорили, что это решение сделает процесс оплаты еще проще, но предупреждают, что оно может привести к росту числа физических краж карт. «Лаборатория Касперского» не зафиксировала случаев кражи денег с бесконтактных карт с помощью POS-терминалов в метро, хотя версия о существовании такого вида мошенничества популярна, рассказал ранее ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он также добавил, что не было зафиксировано и инцидентов, связанных с созданием таких карт-клонов.

Евгения ЧЕРНЫШОВА