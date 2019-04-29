29.04.2019 08:10 685

В начале мая пенсии ветеранам Великой Отечественной должны вырасти сразу на 15–20%, кроме того, в Пенсионном фонде проведут перерасчет доплат к страховым пенсиям — в результате дополнительные выплаты могут получить до 6 млн пенсионеров. Владельцам небольших весельных лодок стоит вспомнить, не ставили ли они их на учет, чтобы не попасть под действие несуществующего закона, зато те, кто имеет счета за рубежом и хотел бы задекларировать их в России, с начала месяца смогут подать специальную декларацию в рамках третьей волны так называемой амнистии капиталов. Также нововведения ждут получающих пособие по безработице или по уходу за ребенком и потенциальных участников долевого строительства. Подробнее — в материале «Известий».

Повышение пенсий ветеранам войны

С 1 мая увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны. Суммы ежемесячных выплат в результате вырастут в среднем на 15–20% (об этом ранее говорил премьер-министр Дмитрий Медведев), или, как отмечают в «Парламентской газете», на 9,5 тыс. рублей.

Прибавка коснется только тех, кто проходил службу в рядах действующей армии (или других силовых структур), а также состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков, служил в разведке, был награжден медалью «За оборону Ленинграда», и граждан, в детском возрасте получивших инвалидность из-за ранений.

Повышение произойдет из-за изменений в принципах расчета пенсий для этих категорий. Решение было принято в конце марта 2019-го, в апреле Госдума одобрила соответствующий закон. Всего на эти цели из федерального бюджета должны направить около 1 млрд рублей.

… и перерасчет доплат к страховым пенсиям

Кроме того, с 1 мая Пенсионный фонд России и региональные органы социальной защиты проведут перерасчет социальных доплат к страховым пенсиям, которые получают неработающие пенсионеры.

Произойдет это из-за изменений принципов их подсчета: до сих пор при определении размера таких доплат учитывалась индексация пенсий, то есть увеличение суммы самой пенсии могло привести к уменьшению дополнительных выплат, и в результате на руки люди получали примерно те же деньги, что и раньше.

Принятые в апреле 2019-го поправки в законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме Российской Федерации» предполагают, что прибавка должна устанавливаться уже сверх прожиточного минимума. То есть все доходы пенсионера (включая собственно пенсию, социальные выплаты и другие положенные гражданину меры господдержки) должны сначала доводиться до уровня прожиточного минимума (он меняется в зависимости от региона, в среднем по стране составляет около 10 тыс. рублей), а уже затем увеличиваться на сумму индексации.

Поправки были приняты для того, чтобы ежемесячные выплаты для всех пенсионеров оказались не ниже установленного в их регионе уровня прожиточного минимума.

Перерасчет в соответствии с новыми правилами будет проведен за период с января 2019 года и коснется всех уже проведенных с начала года индексаций (в январе и феврале этого года). Увеличение доплат будет происходить автоматически — то есть обращаться в ПФР или органы соцподдержки с дополнительными заявлениями не понадобится.

Всего, как сообщили в Пенсионном фонде России, в результате дополнительные средства могут получить около 4 млн человек, получающих федеральные надбавки, и около 2,5 млн человек, которым положены дополнительные выплаты на региональном уровне.

Детские выплаты и пособия по безработице начнут переводить на «Мир»

Еще одна новость, касающаяся социальных выплат, — с мая 2019-го начнется новый этап по переводу всех государственных выплат (от пособий до зарплат бюджетникам) на карты отечественной платежной системы «Мир».

В мае вступает в силу постановление правительства, по которому с июля исключительно на карты «Мир» будут приходить пособия по безработице, так называемые «детские» выплаты, положенные родителям малолетних детей, и выплаты гражданам, пострадавшим от радиации (в том числе в результате аварии на Чернобыльской АЭС).

Напомним, что ранее на нее уже перевели выплату пенсий и зарплаты бюджетникам, а также дополнительные выплаты, полагавшиеся военным, сотрудникам органов внутренних дел и пожарным, сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотиков, служащим войск национальной гвардии и тем, кто работал в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Тем, кто нуждается в паллиативной помощи, должны помогать быстрее

Людям с инвалидностью, нуждающимся в паллиативной помощи, с начала мая должны будут предоставлять технические средства реабилитации (это в том числе и такие простые, но важные бытовые предметы, как противопролежневые матрасы или подушки) в более короткие сроки: в течение семи, а не 30 дней, как это было раньше. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Изменения предусмотрены так называемым «законом о паллиативной помощи» (в действительности это комплекс поправок в закон о здравоохранении), который был принят в конце февраля 2019-го и вступил в силу в марте этого года. Документ призван помочь обеспечить необходимые условия людям, страдающим тяжелыми неизлечимыми заболеваниями и нуждающимся в особом медицинском уходе.

В том числе в документе официально прописано определение паллиативной помощи как комплекса мер, направленного на улучшение качества жизни и облегчение боли у неизлечимо больных людей (в том числе тех, у кого диагностирован рак в терминальной стадии). Речь идет как о медицинском вмешательстве, так и об уходе или необходимой психологической помощи.

В законе также впервые прописано право каждого человека на обезболивание. В том числе для облегчения боли при необходимости допускается использование наркотических или психотропных препаратов.

Тех, кто остается на дому, должны бесплатно обеспечивать медицинскими изделиями, необходимыми для поддержания функций организма (их перечень будет утверждаться Минздравом). Как сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, в 2018 году на развитие системы паллиативной помощи было потрачено 21 млрд рублей, в 2019-м эту сумму планируется увеличить до 23 млрд рублей.

Некоторых застройщиков освободят от эскроу-счетов

В начале мая вступает в силу постановление правительства, по которому надежных застройщиков освободят от необходимости использовать эскроу-счета. Постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в конце апреля 2019-го.

«Мы решили сделать исключения из правил по счетам и специальному режиму распоряжения этими деньгами, в ряде случаев позволив продолжать строительство объектов без использования специальных накопительных заблокированных счетов, или, как их называют еще на иностранный манер, счетов эскроу», — цитирует «РИА Новости» слова премьер-министра.

В частности, исключение будет сделано для компаний, готовность домов у которых составляет не менее 30%, при том, что долевые договоры покрывают менее 10% от общего количества помещений в строящемся объекте. Если же компания также проводит комплексное освоение территории, то для нее порог готовности объектов будет снижен до 15%. Также теоретически регионы смогут сами установить порог готовности, однако пока о таких случаях неизвестно.

Напомним, что с 1 июля 2019 года все застройщики должны будут перейти на использование специальных эскроу-счетов — в этом случае деньги, внесенные участниками долевого строительства, будут храниться на специальных банковских счетах вплоть до завершения строительства. Таким образом, компании не смогут использовать эти средства при возведении домов — вместо этого предполагается использование банковских кредитов.

Амнистию капиталов продлят

Но ее условия ужесточат. Теперь россияне, желающие воспользоваться амнистией, должны будут не только уведомить государство о наличии счетов за рубежом, но и перевести средства на территорию России. В случае если речь идет о крупных активах или бизнесе, зарегистрировать их можно будет в специально предусмотренных административных зонах, где будут действовать льготные условия.

Подать специальную налоговую декларацию в рамках нового этапа налоговой амнистии можно будет с 1 мая 2019 года, продлится она до конца февраля 2020-го. Об этом в Минфине сообщили в марте.

Впервые амнистия капиталов была введена в России в 2015 году и продлилась до февраля 2016-го — тогда граждане страны могли уведомить налоговую о средствах, размещенных на зарубежных счетах. В 2018–2019 годах в ходе так называемой второй волны задекларировать можно было не только деньги, но и имущество, включая недвижимость и иностранные компании.

Те, кто уведомлял государство о наличии средств и активов за рубежом, освобождались от возможной ответственности, вплоть до уголовной, за нарушения налогового законодательства РФ в прошлом, также от них не требовалось выплачивать накопившиеся суммы задним числом, однако в дальнейшем платить налоги они должны в соответствии с законодательством РФ. Программа была разработана в первую очередь для того, чтобы вернуть часть выведенных за границу средств, владельцы которых опасались наказания в случае их перевода обратно на российские счета. Всего с 2015 года было подано около 19 тыс. таких деклараций.

Налог на весельные лодки (скорее всего, нет)

В середине месяца, с 15 мая, налогоплательщики (речь идет о юридических лицах), которые состоят на учете в нескольких налоговых органах на территории одного региона, смогут подавать всю отчетность в один из них, по своему выбору.

А вот владельцам весельных лодок с моторами мощностью до пяти лошадиных сил, когда-то поставившим их на учет в ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам), нужно быть внимательнее.

В соответствии с поправками, внесенными в налоговое законодательство в апреле 2019-го (документ доступен на портале правовой информации), утратившим силу признан пункт 2.1 ст. 358 Налогового кодекса, по которому такие лодки исключались из списка объектов, не облагающихся транспортным налогом. То есть теперь, по сути, за них нужно платить налог.

Не всё так плохо: скорее всего, речь идет о бюрократических тонкостях, а не о дополнительной налоговой нагрузке. В соответствии со ст. 257 того же Налогового кодекса платят его только за суда, зарегистрированные в государственном реестре, а по правилам Кодекса водного транспорта подлежат регистрации только суда массой более 200 т (небольшие весельные лодки весят меньше).

В общем, в поле зрения налоговиков рискуют попасть только те, кто когда-то зарегистрировал свои лодки в ГИМС (это правило существовало несколько лет назад, теперь его нет). Теперь их можно снять с учета — для этого надо обратиться к госинспекторам.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

