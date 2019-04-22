22.04.2019 09:10 661

Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат. Такие результаты были получены в ходе совместного исследования с Frank RG на основе обработки данных клиентов «Эвотора», занимающего около 20% кассового рынка. Основная клиентура «Эвотора» — торговые предприятия малого и среднего бизнеса.

Доля платежей по картам начала снижаться в феврале и к марту уже упала на 4 п.п., до 36%, говорится в исследовании. Максимальная доля в 40% была зафиксирована в декабре 2018 года, до этого уровня она выросла с 33% в мае предыдущего года.

Несмотря на то что исследование основано на анализе 20% рынка, его можно считать репрезентативным, отмечает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов, указывая, что клиенты «Эвотора» работают во всех сферах торговли, но больше с предприятиями малого и среднего бизнеса. «Скорее всего, такую же динамику мы увидим на больших данных ЦБ», — предполагает Грибанов. В то же время он не думает, что речь идет о переломе тренда к росту безналичных платежей: есть вероятность, что их доля в дальнейшем вновь будет повышаться.

Увеличение оплаты наличными исследователи наблюдали в первую очередь в магазинах одежды (+4%), гостиницах (+4%), а также в клубах и секциях (+1%). Рост безналичной оплаты характерен для образовательной сферы (+16%), торговли строительными (+8%), автомобильными (6%) и промтоварами (6%).

ЦБ по итогам 2018 года приводил более высокие оценки по доле безналичных платежей — с учетом данных по крупным торговым сетям она достигла 56%, сообщала ранее глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Регулятор ожидает, что к концу 2019 года доля безналичных платежей может вырасти еще на 10 п.п.

Почему вновь понадобились наличные

Торговые точки, особенно в регионах, предпочитают оплату наличными, предлагая за такие платежи скидки на товары, говорит глава Национального платежного совета Алма Обаева. На это влияют несколько причин.

Магазинам, особенно небольшим, стало накладно платить налоги из-за увеличившегося НДС, который с начала года вырос с 18% до 20%, говорит она.

Магазины не привлекают платежи по картам из-за высоких банковских комиссий за эквайринг (в среднем 1,5–2,5%, но для малого бизнеса может быть выше).

Свою лепту мог внести тот факт, что в 2017 году администрирование обязательных страховых взносов передано в налоговую инспекцию. Поэтому теперь многие торговые предприятия принимают только наличные платежи в моменты наплыва клиентов именно для того, чтобы сформировать фонд для серых зарплат, отмечает Обаева.

В последние полгода регуляторы и правоохранительные органы провели несколько крупных операций по борьбе с компаниями, которые занимаются продажей наличных, называет еще одну причину Юрий Грибанов. «Теперь наличные подорожали, и торгово-сервисные предприятия, которые раньше могли обратиться в подобные компании за покупкой наличных, вынуждены искать другие каналы привлечения наличных денег и обращаются за этим к своим покупателям или клиентам», — поясняет он.

Авторы исследования также отмечают, что часть предпринимателей прибегает к хитростям, чтобы не выводить денежный оборот из серой зоны. Например, они маскируют чековый принтер под фискальный регистратор, печатают не все чеки, перепрошивают программное обеспечение онлайн-касс, а также просто просят оплатить товар или услугу через онлайн-банк.

Однако в трех торговых сегментах средний размер платежа снизился на фоне роста количества транзакций. Это свидетельствует об обелении бизнеса, говорят аналитики. Так, в сегменте продажи пива и алкогольной продукции число транзакций выросло на 25%, а средний чек сократился на 1%. При продаже стройтоваров средний чек сократился на существенные 27% при увеличении транзакций на 10%. В секторе промтоваров — сокращение среднего платежа зафиксировано на уровне 8%, а рост числа транзакций составили те же 8%. «Такая динамика может говорить о том, что раньше отдельные недорогие позиции не пробивались через кассу, а теперь на большую часть из них чеки выдаются», — заключают исследователи.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов», согласно которым все предприниматели должны установить онлайн-кассы, которые в режиме реального времени передают данные об операциях в ФНС. По данным ведомства, на новый порядок расчетов уже перешли 865 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано 2,3 млн касс, что в два раза превышает дореформенный показатель. До 1 июля контрольно-кассовую технику должны установить еще 3 млн налогоплательщиков мелкой торговли и сферы услуг, которые ранее получили годовую отсрочку.

Евгения ЧЕРНЫШОВА