18.04.2019 08:20 363

Клиенты как минимум трети российских банков могут лишиться возможности пользоваться картами и покупать товары онлайн. В Центробанке и Национальной системе платежных карт (НСПК) видят такие риски после заморозки операций по «пластику» Еврофинанс Моснарбанка. Об этом «Известиям» рассказал топ-менеджер НСПК. В связи с этим регулятор и его агент планируют рекомендовать российским банкам переходить на отечественное программное обеспечение. Два источника в финансовых кругах сообщили «Известиям», что ЦБ уже проинформировал кредитные организации об этой угрозе. Для них крайне важно оценивать риски подрядчиков услуг по обработке платежей, прежде чем заключать с ними контракт, подчеркнули в Банке России. Санкции США против российской финансовой системы могут «уронить» платежи как минимум в 120 кредитных организациях, уверены эксперты.

Процессинг идет

Значительная часть рынка процессинга (обработка операций по банковским картам, а также онлайн-платежей и переводов. — «Известия») в России приходится на компании с корнями в США или Европе. В связи с этим ЦБ и НСПК планируют предупредить отечественные банки о том, что им лучше перейти на программное обеспечение российских компаний, рассказал «Известиям» топ-менеджер НСПК (на 100% принадлежит ЦБ). Это необходимо для того, чтобы в случае рестрикций стран Запада платежи по картам в России не были заморожены.

— Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти пол-отрасли, — заявил он.

По словам источника в банке из топ-10, регулятор уже информирует финансовые организации о такой опасности. Он уведомляет о необходимости детальной оценки угроз, связанных с аффилированностью внешних провайдеров банков с западными компаниями.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили: крайне важно, чтобы банки, прежде чем передавать часть своих функций внешним подрядчикам, внимательно оценивали связанные с этим риски, особенно в части бесперебойности работы. Там добавили, что уже подготовили предложения по изменению законодательства, «направленные на усиление контроля по обеспечению внутреннего процессинга в банках». Они будут рассмотрены при обсуждении поправок к закону «О национальной платежной системе» ко второму чтению.

При этом в регуляторе не ответили на вопрос, предупреждают ли они банки о рисках сбоев электронных платежей (аналогичных прецеденту с Еврофинанс Моснарбанком), если страны Запада распространят эти санкции на другие российские организации. В пресс-службе НСПК не ответили на аналогичный вопрос «Известий».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что для избежания рисков блокировок действительно необходимо более активно переходить на отечественные разработки, технологии, а также на сервисы структур, принадлежащих российским гражданам.

Чужой среди своих

Риски, связанные со сбоями в системе платежей, привлекли внимание регулятора после того, как клиенты попавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка не смогли воспользоваться своими карточками Visa и Mastercard. Минфин США включил организацию в черный список из-за ее связи с Каракасом — 50% банка принадлежит нефтегазовой венесуэльской госкомпании PDVSA. После этого в Госдуме попросили НСПК объяснить причины возникновения этой ситуации. Ведь именно для того, чтобы застраховаться от подобных моментов, и была создана «дочка» ЦБ.

В НСПК ситуацию связали с отключением Еврофинанс Моснарбанка от сервисов процессингового центра «КартСтандарт», который обеспечивал ему обработку платежей по картам. Организация входит в группу «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), ее бенефициары не раскрываются. Как говорил «Известиям» источник в НСПК, половина ее капитала принадлежит американскому фонду.

«КартСтандарт» предоставляет услуги более чем 120 банкам для работы «пластика» платежных систем Mastercard и Visa, а также российских «Золотой короны» и «Мира» (банки, которые его эмитируют, также могут пользоваться услугами внешнего провайдера). Всего компания обслуживает более 50 млн карт.

С зажмуренными глазами

Около половины российского рынка процессинга принадлежит компаниям, аффилированным с американскими корпорациями, сказала «Известиям» глава Национального платежного совета Алма Обаева. Примерно 30% российской банковской системы завязано на процессинг таких организаций. Остальные либо обрабатывают платежи самостоятельно, либо пользуются услугами отечественных компаний.

Как сказал «Известиям» источник в российском банке из топ-30, среди отечественных финансовых организаций нет ни одной, которая бы абсолютно не зависела от западного программного обеспечения. По его словам, полное импортозамещение на сегодняшний день невозможно ни технически, ни финансово, поэтому приходится работать «с зажмуренными глазами». По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, риски сбоев платежей среди небольших и средних банков действительно есть.

«Известия» направили запрос в топ-30 российских банков с просьбой прокомментировать угрозу сбоев в процессинге. В Райффайзенбанке не видят существенных санкционных рисков для бизнеса, заявил начальник управления комплаенс-контроля организации Филипп Хышиктуев. В банке «Открытие» сообщили, что используют собственные технологии обработки трансакций, поэтому не зависят от процессинговых центров западных корпораций. Кроме этого, в организации отметили, что обеспечивают процессинг еще ряду небольших банков, тем самым защищая их от возможных сбоев, подобных тому, что произошел в Моснарбанке. В других организациях от комментариев либо отказались, либо не ответили на запрос.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

