17.04.2019 09:20 446

Как стало известно "Ъ", в Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами. По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.

По данным источников "Ъ", проверив заявление, поступившее из БМ-банка, прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова по трем статьям УК Швейцарии. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов) УК. По наиболее тяжкой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.

В заявлении банка, которому в Швейцарии дали ход, сообщалось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 года финансовая структура предоставила три кредита на общую сумму свыше $230 млн ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V., входившим в группу АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову. При этом сам господин Исмаилов выступил поручителем по кредитам перед банком.

Структуры господина Исмаилова обслуживать займы со временем перестали, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодняшний день 15 млрд руб. Сам господин Исмаилов был признан арбитражным судом банкротом, и вскоре его имущество должно быть выставлено на торги.

В свою очередь, кредитор получил под свой контроль ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано», ТЦ АСТ и две квартиры должника на Кутузовском проспекте, что позволило сократить его долги с первоначальных 19 млрд руб. Отсудить, пожалуй, наиболее известный актив господина Исмаилова — гостиничный комплекс класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье — БМ-банку не удалось. Зато благодаря решению суда Никосии офшор Vesto Trading Limited, поручавшийся вместе с господином Исмаиловым по кредитам, раскрыл для БМ-банка движение средств по своим счетам. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены.

Кроме того, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха, отметил источник "Ъ".

Представители защиты Тельмана Исмаилова узнали о расследовании в Швейцарии от "Ъ". Его самого и адвокатов, представляющих интересы бизнесмена в этой стране, прокуратура об уголовном деле в известность не ставила. При этом источник "Ъ" в окружении бизнесмена отметил, что он не имеет никаких активов в Швейцарии.

«Банку стало известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства»,— сообщили "Ъ" в пресс-службе ВТБ.

При этом следует отметить, что господин Исмаилов, имеющий помимо российского гражданства подданство Черногории и проживающий в этой стране, объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным райсудом Москвы на два месяца с момента его выдачи России или задержания на территории РФ еще в 2017 году. Следственный комитет заочно обвиняет его в организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а недавно также заочно ему вменили в вину похищение в 2004 году певца Авраама Руссо. Защита бизнесмена полагает, что ему не грозит экстрадиция, так как в основу уголовного преследования положены показания заинтересованных лиц, в частности киллера, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

Николай СЕРГЕЕВ