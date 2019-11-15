15.11.2019 12:47 307

Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может прекратиться с 2021 года. Дело в том, что новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» не предусматривает их использование. Производители предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения. «Известия» ознакомились с инициативами отрасли. Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.

Хлопья из золота

Производители крепких спиртных напитков предложили изменить определение водки в новом техрегламенте «О безопасности алкогольной продукции». Об этом сказано в сводной таблице замечаний (есть у «Известий») к документу от рабочей группы по спиртовой и ликеро-водочной продукции при Росалкогольрегулировании. Их готовили специалисты отрасли при участии РАР.

В действующей редакции техрегламента, который вступает в силу в 2021 году, водка — это спиртной напиток крепостью 37,5–56%, который был произведен на основе ректификованного этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации. Документ не предполагает включения элементов декора ни в этот напиток, ни в ликеро-водочные изделия, в которых позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты.

Действующий российский ГОСТ позволяет производителям использовать золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 г, а также специально подготовленные колосья и зерна.

Однако когда новый документ начнет действовать на всей территории ЕАЭС, приоритет будет у него, а не у национального законодательства, сказал «Известиям» руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Российские нормативные акты скорректируют в соответствии с ним.

Бизнес же уверен, что необходимо внести изменения в сам техрегламент. Инициативы уже обсуждались в Минфине, уточнили «Известиям» представители рабочей группы. В пресс-службе ведомства отметили, что речь шла в целом о возможности и целесообразности внесения изменений в технический регламент ЕАЭС. Конкретные предложения от представителей отрасли на рассмотрение в Минфин пока не поступали.

Совет Евразийской экономической комиссии принял техрегламент в декабре 2018 года, переходный период до 10 января 2021-го необходим, чтобы дать производителям алкогольных напитков время подготовиться к новым требованиям, а также внести необходимые поправки в законы стран ЕАЭС.

Использование элементов декора дает изготовителям возможность производить оригинальные напитки к памятным датам. Обычно выпуск водки с украшениями из сусального золота и серебра, монет и марок приурочен к различным юбилеям, такие напитки продаются в праздничной упаковке. Иностранные компании также используют этот маркетинговый ход.

Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев сказал «Известиям», что массового применения в России эта технология не получила.

Если запрет все-таки будет введен, значительного влияния на оборот водки это не окажет, пояснил «Известиям» Дмитрий Лесняк.

Водка без молока

Производители также предлагают скорректировать определение спиртованных настоев в техрегламенте. Речь идет о полуфабрикатах, которые используют для производства водки и ликеро-водочных изделий. Их крепость составляет 40–90 градусов. Компании предлагают допустить использование при производстве настоев пищевого сырья любого происхождения. Техрегламент позволяет изготовителям применять только растительное сырье.

По мнению производителей, из-за таких ограничений отрасль лишится возможности использовать ароматические вещества, которые уже стали традиционными в алкогольной промышленности. Речь идет о синтетическом ванилине, пантах марала (неокостеневшие рога оленей), продуктах пчеловодства и т.д. Их используют для смягчения вкуса, они также придают напиткам новые ароматы.

По словам Игоря Косарева, водка в стране редко производится только из спирта и воды. Практически вся она изготовлена на основе пищевого сырья, в том числе нерастительного происхождения. В напитках часто используют незначительное количество сахара, настои производят из различных ингредиентов вплоть до молока, подчеркнул эксперт.

Производители уверены: если их обяжут использовать лишь пищевое сырье растительного происхождения, то с рынка исчезнет немалая часть ассортимента алкогольной продукции.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз согласен, что запрет на нерастительные пищевые добавки следует снять: во всем мире алкогольная индустрия использует весь спектр вкусов.

Ранее «Известия» писали, что бизнес просит внести в новый техрегламент и поправки, касающиеся пива. Они хотят снять ограничение по крепости пивных напитков — согласно документу, она не может превышать 7 градусов. Из-за действующего ограничения, которое сегодня есть и в национальном законодательстве, российский потребитель лишен возможности попробовать многие сорта, имеющиеся на мировом рынке.

Евгения ПЕРЦЕВА