Внесенный в Госдуму 16 июля законопроект Минфина открывает дорогу для второго этапа либерализации ОСАГО: отменяются два самых спорных коэффициента, существенно влияющих на цену обязательной «автогражданки», и еще больше расширяется тарифный коридор — по сути, у страховщиков появится право устанавливать в рамках коридора индивидуальный тариф для каждого водителя с учетом особенностей его езды.

Немаловажным пунктом становится и четырехкратное увеличение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью — с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Как эти изменения повлияют на тарифы и убыточность ОСАГО? Не начнет ли этот вид страхования снова «сползать в пропасть», как это было несколько лет назад?

Начнем с отмены коэффициента территорий. Его введение было обусловлено существованием «благополучных» и «токсичных» с точки зрения убыточности ОСАГО регионов, это было необходимо для того, чтобы хоть как-то сбалансировать рынок и остановить уход страховщиков из неблагополучных регионов. Да, безусловно, это было несправедливо по отношению к «хорошим» водителям «плохих» регионов, но, повторюсь, это было в какой-то момент необходимо хотя бы для того, чтобы обеспечить повсеместную доступность ОСАГО.

С отменой этого коэффициента 1 января 2020 года рынок, конечно, подвергся бы риску, если бы одновременно не вводилось расширение коридора базового тарифа (на 40% вверх и вниз с 1 января 2020 года и еще на 30% в обе стороны — с 1 октября 2020 года). Крайне важным является и фактическое разрешение страховщикам после отмены территориального коэффициента устанавливать индивидуальный тариф в рамках коридора. На сегодняшний день, напомню, даже при всем своем желании страховая компания не может установить пониженный тариф для безаварийного опытного водителя, так как базовая ставка едина для всей территории.

После отмены коэффициента появится возможность дать справедливый тариф тем, кто ездит хорошо и не приносит убытков. Эти перемены в первую очередь почувствуют «хорошие» водители из регионов, где территориальный коэффициент был очень высок (например, в Мурманске, Москве или Челябинске, где он составляет сейчас 2—2,1).

Коэффициент мощности автомобиля на сегодняшний день является, по сути, излишним — исследования не подтверждают значительной прямой связи повышенной мощности автомобиля с аварийностью. Сейчас все транспортные средства мощнее 70 л. с. получают повышающий коэффициент, его максимальное значение — 1,6, то есть владелец авто мощностью более 150 л. с. автоматически платит за полис «автогражданки» в полтора раза больше владельца маломощной малолитражки. Это, конечно, также не очень справедливо, с точки зрения потребителя отмена этого коэффициента — важное нововведение, оно запланировано с октября 2020 года. Однако оно также возможно лишь одновременно с расширением коридора и возможностью устанавливать разные тарифы для разных водителей.

Хочу еще раз подчеркнуть, что если в дополнение к отмене этих двух коэффициентов страховые компании получат большую свободу в части корректировки тарифов для каждого клиента, ситуация с убыточностью и доступностью не изменится, а премия по ОСАГО станет более справедливой.

Добавит справедливости и введение истории для каждого водителя — будут фиксироваться все ДТП, штрафы за нарушение правил дорожного движения. Клиенты с плохой историей ДТП и штрафов за нарушение ПДД будут платить больше, а аккуратные водители — меньше. Причем низкую аварийность можно будет подтвердить с помощью данных телематических устройств, установленных в автомобиле. Такие данные уже успешно применяются при расчете тарифа по каско, распространение этой практики и на ОСАГО поможет страховым компания более точно оценивать риски и, соответственно, давать пониженный тариф водителям с хорошей историей.

Учитываться будут, естественно, не все нарушения, а только серьезные — проезд на красный свет, превышение скорости движения более чем на 60 км/ч, вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу. Повышающие коэффициенты будут применяться за неоднократные нарушения в течение года, что тоже, на наш взгляд, правильно.

Еще раз подчеркну, что ключевым фактором, который обеспечит баланс на рынке при отмене коэффициентов территории и мощности, является расширение возможности для варьирования ставки тарифа. Предыдущее расширение коридора на 20% вверх и вниз (с 3 432—4 118 рублей до 2 746 и до 4 942 рублей для легковых ТС физических лиц) уже оказало позитивное влияние на рынок. Для потребителя ставка тарифа снизилась в среднем на 5%, по данным Российского союза страховщиков. А для страховых компаний рынок стал намного более привлекательным — многие участники рынка, которые активно сокращали долю и даже подумывали об уходе с него, сейчас активно эту долю наращивают.

Если говорить о четырехкратном увеличении лимита по ущербу жизни и здоровью в рамках ОСАГО, то мы видим здесь некоторые риски увеличения убыточности, поскольку уже наблюдается рост мошеннических убытков по жизни и здоровью, но благодаря либерализации тарифа эти риски не должны стать критическими, а для страхователей это, безусловно, только на пользу, это предлагаемое изменение просто приводит в соответствие выплаты по ОСАГО со стандартными для России выплатами по ущербу жизни и здоровью, которые, в частности, выплачиваются при авариях на различных видах транспорта.

Оценивая внесенный в Госдуму законопроект, хочу подчеркнуть, что все предлагаемые новшества должны вводиться в комплексе, чтобы не вызвать неконтролируемый рост убыточности и не разбалансировать рынок.

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