​О съехавшей крыше и метеозависимости страховщиков

Жителей Саратовской области этой зимой засыпало по самую крышу Фото: viknik/Depositphotos.com

В стране вот-вот запустится новый вид страхования жилья — от ЧС. Заработает ли он, пока непонятно, особенно с учетом того, с какими трудностями сейчас сталкиваются страхователи в попытке получить выплату по обычной страховке. Банки.ру рассказывает реальную историю, случившуюся в Саратове.



Минувшая зима в Саратовской области выдалась снежной. Пока местные СМИ писали о десятках отрезанных от цивилизации деревень, жители областного центра сражались со стихией самостоятельно. Особенно пострадал частный сектор, где дома заваливало буквально выше крыши и местные жители рыли ходы практически под снегом. Местные власти при этом режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводить отказались.

У пенсионерки Марины (имя героини изменено) меж тем ситуация случилась вполне чрезвычайная: от обильно выпавшего снега провалилась часть кровли. Обвал крыши случился в разгар буйства стихии — 24—27 января 2019 года. Точную дату хозяйке установить не удалось, так как во время происшествия, на свое счастье, дома она отсутствовала. Домовладелица расстроилась, но не сильно, благо у нее была страховка от одного из лидеров российского страхового рынка. Классический договор на добровольное страхование строений, квартир, домашнего/другого имущества, гражданской ответственности она заключила еще в 2002 году, причем не по риску ЧС, а по стандартному набору рисков, включающих пожар, взрыв, залив, наезд транспортных средств, падение на строение предметов, сильный дождь или снег и т. п. Ежегодно вовремя вносила платеж, очередная дата действия страхового полиса была с 19 декабря 2018-го по 19 декабря 2019 года. Сумма страхования составила 396 991 рубль, включая страхование ответственности перед третьими лицами (30 тыс. рублей).

29 января 2019 года была проведена экспертиза, которая зафиксировала повреждения. Местный Росгидромет выдал справку, что на конец января высота снежного покрова превышала норму почти в 4 раза (83 см вместо положенных по сезону 23). Причем, согласно другой справке Росгидрометцентра, накануне обрушения кровли интенсивность снегопада составляла 23 см. То есть получается, что меньше чем за день (с 6:00 24 января до 2:30 25 января) выпала половина нормы за месяц.

То, что крыша не выдержала снеговой нагрузки, в условиях российской зимы страховщиками не считается стихийным бедствием.

На этом основании страховая компания отказала в выплате, посчитав, что клиент не предоставил необходимых документов, которые позволили бы установить факт, причины и обстоятельства страхового события. Заключение независимой экспертизы страховщик не счел достаточным для признания случая страховым. В письме Марине представители страховщика пояснили, что, согласно неким «нормативам», страховым случаем может быть признано выпадение снега более 20 см в течение 12 часов. В случае предоставления такой справки из Росгидромета страховщик пообещал вернуться к рассмотрению ситуации. Однако, к большому сожалению нашей героини, в метеослужбе ей сообщили, что увеличение снежного покрова на 20 см в течение полусуток для Саратовской области — явление пока неслыханное.

Подписывая договор, клиентка, разумеется, не могла знать, каким количеством снега и за какой период времени должно засыпать крышу, чтобы страховщик счел ее обвал страховым случаем. Постфактум оказалось, что на крышу дома Марины даже выпали требуемые по «нормативам» 23 см, но, увы, не за 12 часов, а за 20 часов 30 минут, что, конечно, в корне меняло дело с точки зрения страховщика.

По сообщению других пострадавших от снега в Саратовской области, подобные отказы страховщиков — случай частый. Напомним, что о страховании жилья от ЧС здесь речь не идет, недвижимость была застрахована по стандартному пакету рисков, включая сильный снег. Вот только представления о «сильном снеге» у страховщиков и клиентов несколько различаются.

По версии нашей героини, страховая компания нашла формальный повод отказать в выплате и попыталась возложить вину за провалившуюся крышу на нее: дескать, она нерадивая хозяйка, а стихия тут ни при чем. Снег только на голову сваливается внезапно, а на крыше накапливается постепенно, и у хозяйки теоретически была возможность расчистить его. Подобного мнения придерживается и партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. «C одной стороны, страховая компания несет обязательства по выплате возмещения при наступлении страхового случая. Но, с другой стороны, страхователь тоже должен действовать разумно и проявлять заботу, особенно если снегопад сильный, а не дожидаться того, что крыша рухнет», — считает эксперт. Непонятно, правда, какой смысл тогда вообще вводить страховку от сильного снега. В любом случае, возможности хозяйки противостоять стихии должен был установить суд, поэтому, безусловно, этот вопрос нужно было решать в судебном порядке, полагает Шевченко.

В суд отправили нашу героиню и эксперты сторонней страховой компании, представители которой прояснили ситуацию, но попросили не называть их. «То, что крыша не выдержала снеговой нагрузки, в условиях российской зимы страховщиками не считается стихийным бедствием, потому что у нас полгода идет снег. Возможно, крыша не выдержала и обвалилась из-за ее ветхости или из-за того, что снег вовремя не убрали, — предположил эксперт. — В любом случае, страхователь должен апеллировать к условиям договора страхования и в случае нарушения своих прав по договору страхования отстаивать интересы в суде. Главное, при заключении договора страхования обращать внимание на список рисков, от наступления которых предусмотрена страховая защита».

Будучи в полной уверенности, что страховая ее попросту обманула, Марина всерьез задумалась о походе в суд. Но к моменту публикации материала страховая все же обещала ей выплату в размере 38 тыс. рублей. Редакция не может исключать, что на позицию страховщика повлиял запрос от Банки.ру на комментарий по данной ситуации.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru, Полина ПАРКЕР, для Banki.ru