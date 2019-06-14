7

Какие подтверждающие документы может потребовать банк?

Для проверки происхождения средств клиента банк может попросить его раскрыть источники дохода — допустим, показать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или 3-НДФЛ. «Документами, подтверждающими источник происхождения средств, могут являться, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы, в зависимости от конкретной ситуации», — пояснили в Сбербанке. Подтверждением также могут считаться договоры продажи чего-либо, договоры займа, кредита, сведения о принятии наследства или выигрыша в лотерею, перечисляет Владимир Ефремов. Если средства много лет хранились на разных вкладах, а потом были перечислены на один, то можно предъявить старые договоры об открытии депозитов, а также расходные кассовые ордера, которые выдаются при снятии денег со счетов. «Когда физическое лицо просят объяснить происхождение средств, дают бланк, который можно заполнить в свободной форме. Полагаю, что такое же заявление можно составить, если банк просит разъяснений о расходовании денег с депозита. Самый разумный ответ в такой ситуации: «Снимаю средства для хранения наличных», — говорит Ефремов.