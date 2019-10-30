Минфин и ЦБ подготовили законопроект, предусматривающий создание новой системы добровольных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана. В соответствии с документом, граждане смогут открывать специальные счета, чтобы копить на пенсию самостоятельно, отчисляя для этого часть зарплаты. Договор с НПФ (в перспективе это могут быть и иные финансовые институты) можно будет заключить онлайн, например с помощью портала «Госуслуги», или подав заявление через работодателя. Государство готово предоставить налоговые льготы и гарантировать сохранность внесенных на счет денег. Как рассчитывают чиновники, этот инструмент может быть востребован людьми со средним уровнем доходов — около 45 тыс. рублей в месяц.
Размер отчислений не ограничен. Владелец пенсионного счета может сам устанавливать размер взносов и менять их по своему усмотрению. При этом договор считается заключенным с момента внесения первого взноса. Однако даже у тех, кто внес деньги, будет время передумать («период охлаждения») до полугода. При желании можно будет брать каникулы (если по каким-то причинам вы не можете платить), но не более чем на пять лет. От налога освобождаются отчисления в размере, не превышающем 6% от ежемесячного дохода. Если сумма отчислений больше, то гражданин может воспользоваться социальным вычетом — максимум 120 тыс. рублей в год. Кроме того, предусматривается льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы сотрудников. Максимальная льгота для работодателей — 12% от фонда оплаты труда.
Государство намерено гарантировать взносы любого размера, поступившие на пенсионный счет, независимо от результата, который покажет НПФ. При этом под гарантии попадет и полученный инвестиционный доход, который фонды должны фиксировать раз в пять лет. Ответственность за учет пенсионных прав клиента возлагается на специальную организацию — пенсионного оператора, в роли которого будет выступать Национальный расчетный депозитарий (НРД). Это небанковская кредитная организация, которая входит в структуру Московской биржи и выполняет расчеты для сделок с ценными бумагами. В его задачу будет входить ведение реестра владельцев пенсионных счетов, а также администрирование пенсионных взносов. Фонды, в которых граждане смогут открывать счета в рамках гарантированного пенсионного плана, должны будут пройти проверку регулятора и подписать договор с НРД.
Новая пенсионная система не предполагает отмены обязательств НПФ по договорам по управлению пенсионными накоплениями. Однако пенсионные накопления по желанию клиента НПФ могут быть переведены на счет, где хранятся средства, собранные в рамках гарантированного пенсионного плана, в тот же или другой НПФ. Владелец пенсионного счета имеет право также направить заявление оператору (НРД) о смене фонда для получения назначенной пенсии.
Получать пенсионные выплаты можно будет по достижении пенсионного возраста или спустя 30 лет после первого взноса. Неважно, сколько лет в этот момент вам исполнилось. Размер пенсии будет рассчитываться, исходя из выплат в течение 15 лет. Государство обещает ежегодно индексировать эти пенсии на величину инфляции. Если к моменту выхода на пенсию сумма на счете будет небольшой (менее 1/5 социальной пенсии), то фонд может выплатить всю сумму сразу.
Такая опция предусматривается в случае наступления «сложной жизненной ситуации», например тяжелой болезни. По словам представителей Минфина, список заболеваний, при которых гражданин имеет право на досрочный возврат средств, будет определяться исходя из специального перечня Минздрава. При этом придется вернуть государству ранее полученный налоговый вычет.
Право на пенсию наследуется ближайшими родственниками (муж, жена, дети). Даже если владелец пенсионного счета уже начал получать выплаты, то оставшиеся деньги также будут выплачиваться супругу/супруге или детям. Исключение делается для пенсий, которые назначаются пожизненно: в этом случае если произошла хотя бы одна выплата, то деньги остаются в фонде. Похожая схема сейчас действует для пенсионных накоплений, наследовать которые можно, если не было произведено ни одной выплаты или если умершему была назначена срочная (на определенный срок) пенсия. В этом случае наследники имеют право на невыплаченный остаток.
Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru