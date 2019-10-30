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Какую часть зарплаты можно отчислять на будущую пенсию?

Размер отчислений не ограничен. Владелец пенсионного счета может сам устанавливать размер взносов и менять их по своему усмотрению. При этом договор считается заключенным с момента внесения первого взноса. Однако даже у тех, кто внес деньги, будет время передумать («период охлаждения») до полугода. При желании можно будет брать каникулы (если по каким-то причинам вы не можете платить), но не более чем на пять лет. От налога освобождаются отчисления в размере, не превышающем 6% от ежемесячного дохода. Если сумма отчислений больше, то гражданин может воспользоваться социальным вычетом — максимум 120 тыс. рублей в год. Кроме того, предусматривается льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы сотрудников. Максимальная льгота для работодателей — 12% от фонда оплаты труда.