Wi-Fi вместо вышки

Wi-Fi calling позволит звонить прямо через Wi-Fi, когда сеть оператора недоступна Фото: Fotolia/dacianlogan

Абоненты сотовых операторов скоро смогут забыть о надписи «только экстренные вызовы» на экране смартфона. Для этого не потребуются ни дополнительные сотовые станции, ни усилители сигнала. Нужны будут только точка доступа Wi-Fi и телефон с поддержкой Wi-Fi calling. Портал Банки.ру попробовал разобраться, что это за технология и когда она придет на рынок.



Что это такое

Wi-Fi calling — технология передачи голосовых вызовов с помощью Wi-Fi. Совершать звонки через Wi-Fi (да и вообще через Интернет) мы научились уже давно, но не стоит путать: Wi-Fi calling отличается от звонков с помощью Skype, Viber, WhatsApp. По сути, звонок с помощью этой технологии ничем не отличается от обычного звонка в сотовой сети. Абоненту не нужно запускать никаких приложений. Разница только в том, что сигнал передается не через сотовую вышку оператора, а через Интернет. Разумеется, для этого требуется смартфон с поддержкой Wi-Fi calling.

Зачем это нужно

Может показаться, что при наличии приложений для звонков через Интернет Wi-Fi calling будет не особо востребованна. Однако это не так. Приложения, какими бы удобными они ни были, являются самостоятельными «средами» для общения: список контактов в них может отличаться от списка контактов в смартфоне. Плюс к этому коммуникация доступна только в том случае, если звонящий также является пользователем аналогичного приложения. При этом технология предполагает «бесшовный» переход из одной сети в другую: если телефон абонента обнаружит, что сигнал сотовой вышки слабеет, а в наличии есть устойчивый сигнал Wi-Fi, он переключится на другой способ передачи данных таким образом, что пользователь этого не заметит даже при разговоре. Выгода для абонента – звонки из любого места, где есть беспроводной Wi-Fi-Интернет, независимость от уровня сигнала сотовой сети.

Что касается оператора, то для него технология интересна в первую очередь тем, что позволит легко охватить те участки, где сигнал сотовой сети плохо доступен (районы плотной застройки, загородные дома, цокольные этажи), без необходимости установки дополнительных передатчиков.

Выгодна технология владельцам офисных помещений и их арендаторам: если раньше обеспечить мобильной связью здание, находящееся за пределами зоны покрытия, было можно только с помощью фемтосот, то с появлением Wi-Fi calling не потребуется ничего, кроме беспроводных точек доступа.

Когда появится

«Мобильные Телесистемы» уже протестировали технологию. Пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников рассказал, что тестирование производилось на базе собственного IMS-ядра с использованием смартфонов Samsung Galaxy S6, Sony Xperia Z3+. «Тестовые работы продемонстрировали высокую защищенность соединения, а также исключительное качество передачи голоса в стандарте HD Voice. Сейчас лицензия пока запрещает предоставлять абонентам местной телефонной связи доступ в сеть передачи голоса, но когда этот запрет будет снят, это откроет дорогу практически бесплатным звонкам, в том числе междугородним. Мы сможем развернуть эту систему достаточно оперативно», — сообщил представитель МТС.

Другие участники «большой тройки» также подтвердили свою заинтересованность Wi-Fi calling. Пресс-секретарь «Билайна» Анна Айбашева рассказала, что «Вымпелком» рассматривает возможность применения технологии Wi-Fi calling на своей сети для точечного улучшения качества связи». В «МегаФоне» заявили, что технология является перспективной для сотового оператора и приступить к ее внедрению компания готова сразу же после появления нормативно-правовой базы.

Отсутствие нормативно-правовой базы на IMS (IP Multimedia Subsystem — спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP. Включает в себя как Wi-Fi calling, так и VoLTE) — главное препятствие. Как сообщили порталу Банки.ру в Минкомсвязи, в данный момент вопрос находится на стадии согласования, но конкретных данных о том, когда процесс завершится, пока нет. Кроме этого, так как Wi-Fi calling — услуга новая, на нее должны быть разработаны дополнительные требования. Так что когда «звонки через Wi-Fi» дойдут до конечного потребителя — вопрос пока открытый.

По мнению управляющего партнера агентства «ТМТ Консалтинг» Константина Аникилова, не все так радужно. «Услуга будет представлять угрозу российским операторам, поэтому, скорее, они будут ей противостоять. Среди российских пользователей распространено использование Skype и прочих мессенджеров, в том числе для звонков, — в большинстве случаев бесплатных, другим пользователям того же мессенджера. По нашим данным, такими сервисами пользуется 70% российских владельцев смартфонов. То есть уже есть бесплатная альтернатива. […] В долгосрочной перспективе большинство мобильных вызовов будет совершаться через мобильный Интернет и Wi-Fi, но на текущем этапе сотовые операторы будут сдерживать широкое распространение такого сервиса».

Что «у них»

В США запустить Wi-Fi calling готовы T-Mobile и AT&T. В данный момент оба оператора ждут разрешения Федеральной комиссии связи США. Поддерживают технологию канадский Bell and Rogers, гонконгский SmarTone, европейские EE и Vodafone. Причем последний запустил Wi-Fi calling в Великобритании еще в середине сентября.

Гаджеты

Смартфонов с поддержкой Wi-Fi calling пока не очень много. По сути, технология доступна только в топовых устройствах ведущих производителей. Примерный список гаджетов выглядит так: Sony Xperia Z3, HTC One M9, Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S5, iPhone 5/6 и Microsoft Lumia 640. Однако ситуация должна улучшиться в ближайшие годы. По словам представителя МТС, во втором полугодии 2014 года количество смартфонов с поддержкой Wi-Fi calling увеличилось вдвое по сравнению с первым полугодием. «К концу 2017 года, по прогнозам МТС, проникновение устройств с поддержкой Wi-Fi calling в сети МТС достигнет 15%», — говорит Солодовников.

Павел ШОШИН, Banki.ru