Куда утекают деньги с мобильного

Иногда деньги уходят со счета мобильного телефона в неизвестном направлении Фото: Jaaak/Depositphotos.com

Если вы обнаружили, что мобильная связь вдруг стала обходиться вам существенно дороже, нужно понять, куда утекают деньги со счета телефона. Разберем, почему растут такие расходы и как их снизить.

В конце 90-х мобильная связь была настоящей роскошью, и люди с тяжелыми трубками в руках вызывали у других жгучую зависть. Но уже совсем скоро из товара категории «люкс» сотовые телефоны превратились в предмет первой необходимости. Сейчас связь стоит, в принципе, недорого, поэтому мы зачастую не следим за расходами на нее. А зря! Ведь здесь можно потерять приличные деньги. Да и вообще, зачем переплачивать?

Так куда же уходят деньги со счета мобильного телефона?

1. Выход за пределы включенного пакета

Большинство существующих тарифов включают определенный объем услуг: минуты разговора, СМС и гигабайты Интернета. Собственно, по этим показателям люди и выбирают тариф. Но в какой-то момент включенного трафика может не хватить. Конечно, заботливый оператор не оставит абонента без связи: предложит подключить дополнительные пакеты за дополнительные, естественно, деньги. Такой трафик стоит дороже и в итоге до продления основного пакета можно потратить суммы, значительно превышающие размер абонентской платы. При этом если средств на это на счету абонента нет, оператор позволит до определенного предела уйти «в минус». Так потихоньку накапливается долг.

Чтобы этого избежать, следите за потреблением трафика. Если в каком-то месяце вам необходимо больше Интернета или «голоса», чем обычно, лучше самостоятельно подключить дополнительный пакет или опцию (и не забыть ее потом отключить). Кроме того, у абонентов «МегаФона» и Tele 2 есть возможность при необходимости менять один вид трафика на другой. У МТС и «Билайна» такой опции нет. Если же вы понимаете, что вам стало постоянно не хватать трафика, включенного в тариф, стоит задуматься о смене тарифного плана или даже оператора.

2. Не отключенные вовремя услуги с автопродлением

«В основном дополнительные списания происходят из-за платных подписок и дополнительных услуг, которые клиенты подключили какое-то время назад и не отключили впоследствии», — утверждают в пресс-службе «Билайна».

Поэтому если вы временно подключаете на свой номер какую-то новую опцию, например для поездки за границу, обратите внимание на условия ее предоставления. Довольно часто действие подобных услуг может продлеваться автоматически. Деньги за такую подписку будут списываться с вашего счета даже тогда, когда она станет вам не нужна.

3. Подписки и покупки со счета телефона

Бывает и такое, что развлекательные подписки «заводятся» в вашем телефоне самостоятельно. Абонент может даже не догадываться, что подписан на анекдоты и сервис для знакомств, а вместо гудка звонящие ему слышат голос Стаса Михайлова. К сожалению, такое случается, причем чаще всего это не ошибка или чья-то злая воля, а обычный маркетинг.

Если вы заметили, что с вашего мобильного счета стали утекать деньги, проверьте наличие подключенных платных услуг. Если они есть, но вы их не подключали, — пишите претензию оператору. Есть вероятность, что эти деньги вам вернут.

Также некоторые абоненты используют счет телефона для оплаты небольших покупок. С одной стороны, это удобно. С другой — есть вероятность потратить лишнее, случайно нажав на кнопку. Кроме этого, есть опасность, что ваш смартфон попадет в руки другому человеку. Например, ребенку, который может накупить весьма неожиданного контента.

Как этого избежать? «Чтобы гарантированно оградить себя от непредвиденных трат на рекламные услуги и подписки, достаточно подключить контентно-лицевой счет в дополнение к основному. Именно с него будут производиться все списания помимо оплаты самого тарифа», — советует коммерческий директор «Tele2 Москва» Антон Кондратов. Если вы вообще не хотите тратить деньги со счета мобильного на оплату контента и развлекательных услуг, просто держите на нем 0 рублей. В пресс-службе «МегаФона» также советуют поставить запрет на подключение информационно-развлекательных услуг.

4. Роуминговые неожиданности

При поездках за границу ваш телефон попадает в международный роуминг. Это значит, что услуги связи будут стоить дороже. Перед путешествием нужно внимательно изучить условия вашего тарифа в поездках и при необходимости подключить дополнительные пакеты и опции (а приехав, не забыть отключить). Но бывают случаи, которые могут привести к дополнительным тратам в роуминге.

Например, если вы даже не пересекали границу, но находились рядом с ней и вас поймала «вышка» иностранного оператора. Или настройки вашего телефона предполагают некий технический трафик, который тарифицируется по роуминговым ценам, хотя вы вообще отключили Интернет на время поездки. Чтобы не заплатить лишнего, по возвращении на родину стоит проверить детализацию и при обнаружении подозрительных списаний обратиться за разъяснениями и компенсацией к оператору.

Еще один способ «попасть на роуминг», не покидая страны, — перезванивать на незнакомые номера. Вас должно насторожить, если номер начинается не с привычного «+7», а с других цифр. Это говорит о том, что номер иностранный и звонок на него влетит вам в копеечку. Но и такое «правило семерки» может подвести. Например, казахстанские номера тоже начинаются с «+7».

Перезванивая на незнакомые номера, вы можете также попасть на местный, но платный номер. Лучше воспользоваться советом классика и не разговаривать с незнакомцами, тогда и проблем, в том числе финансовых, будет меньше.

5. Вредоносное ПО

Современные смартфоны по функциям и производительности похожи на настоящие компьютеры. А значит, и проблемы последних им не чужды. По данным компании Positive Technologies, в 2018 году 26% всех атак на частных лиц совершалось при мобильных устройств, причем чаще всего мошенники прибегали к социальной инженерии или использовали вредоносное ПО.

Поэтому о безопасности смартфона тоже следует позаботиться: необходимо оперативно обновлять ОС, установить и регулярно обновлять антивирусное ПО, не переходить по подозрительным ссылкам, а также не открывать файлы, полученные от неизвестных отправителей.

Вредоносное ПО может заставить ваш смартфон совершать, например, платные действия, а значит, деньги с вашего счета будут потихоньку утекать.

6. Услуги подорожали

В последние пару лет есть тенденция к удорожанию услуг связи. И операторы зачастую самостоятельно повышают плату по тарифу. Кстати, они имеют на это полное право, такая возможность предусмотрена в абонентском договоре, который все подписывали при подключении (но, похоже, мало кто читал).

Оператор, естественно, предупреждает о грядущем повышении, но эти сообщения можно пропустить. В таком случае абонент вдруг обнаруживает, что стал тратить больше, не меняя своего поведения.

Чтобы такая ситуация не стала неожиданностью и у вас было время подобрать другой тариф, возьмите за правило периодически читать новости на сайте вашего оператора, а также не игнорируйте операторские СМС.

7. Ошибки абонентов и операторов

Все ошибаются. Абонент может неправильно набрать номер и потерять деньги, попав на платный номер или вообще в роуминг. Бывает и так, что оператор по ошибке списывает со счета абонента лишние деньги.

Чтобы отловить подобные сюрпризы, возьмите за правило регулярно заходить в личный кабинет или мобильное приложение вашего оператора и просматривать детализацию. В таком случае, даже если произошла ошибка, вы не потеряете большую сумму и сможете оперативно решить проблему.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru