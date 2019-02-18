Ловушки роуминга

Нерациональное использование роуминга съедает ваши деньги Фото: vaselena/Depositphotos.com

Путешествовать по России после отмены внутрисетевого роуминга стало гораздо комфортнее: меньше тратишь денег, чтобы оставаться на связи. А вот международный роуминг остается довольно дорогим. Причем иногда случаются ситуации, в которых деньги утекают, казалось бы, без видимого повода. Ниже мы опишем такие случаи и расскажем, как этого избежать.

Телефон за границей побывал, а вы — нет!

Иногда попасть в роуминг можно, даже не побывав за границей. Скажете, так не бывает? К сожалению, бывает. С такой проблемой часто сталкиваются жители приграничных областей или путешественники, там оказавшиеся. Если граница совсем рядом, то ваш телефон может принять сигнал не от «родной» базовой станции, а от иностранной!

«Это, к сожалению, иногда случается, несмотря на оптимизацию оборудования и выстраивание приоритетов домашней сети. В условиях слабого сигнала телефон может поймать базовую станцию иностранного оператора», — рассказывает коммерческий директор «Tele2 Москва» Антон Кондратов. А ведь в роуминге цены совсем другие, и абонент, совершая привычные действия, вдруг получает весьма внушительный счет от оператора. Что же делать в таких случаях?

«Такие ситуации разрешаются достаточно просто, — успокаивает Кондратов. — Абоненту следует в ручном режиме выбрать домашнюю сеть и незамедлительно обратиться в кол-центр, объяснив ситуацию. Специалисты оценят его последние действия и перемещения. Если выяснится, что абонент не пересекал границу и действительно находился в приграничном регионе, то деньги ему вернут». Так что, если граница где-то рядом, не ленитесь лишний раз посмотреть детализацию и обратиться к оператору в случае лишних списаний.

Ты трафик видишь? Нет? А он есть!

Некоторые абоненты, опасаясь лишних трат, предпочитают совсем не пользоваться российским номером за границей. «Лучший способ экономии — выключить мобильный Интернет и пользоваться Wi-Fi», — считает генеральный директор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Но, как выяснилось, даже такой кардинальный способ экономии не всегда помогает, если при этом телефон с сим-картой вы взяли с собой в путешествие.

В «Народном рейтинге» сотовых операторов на Банки.ру в последнее время немало отзывов абонентов МГТС и МТС о том, что им приходили счета за пользование Интернетом за границей, тогда как сотовые данные и передача данных в роуминге были отключены. Например, пользователь с ником SergSta внезапно оказался должен оператору более 3 тыс. рублей после возвращения из путешествия, хотя связью в поездке не пользовался!

«В путешествии важно правильно настроить ваш смартфон, — пояснили Банки.ру в пресс-службе МГТС. — Если вы не планируете пользоваться мобильной связью, нужно включить на смартфоне авиарежим перед поездкой. Второй способ — переключить в настройках смартфона сеть с 4G на 3G или 2G и выключить передачу сотовых данных и передачу данных в роуминге. Особенность сети 4G такова, что иногда, даже при выключенном Интернете, смартфон регистрируется в местных сетях и происходит списание интернет-трафика в виде нескольких килобайтов. Если такая техническая погрешность возникает у наших клиентов, мы анализируем детализацию трафика и производим перерасчет».

Довольно странно, что, судя по отзывам на нашем портале, с такими проблемами сталкиваются в последнее время только абоненты МТС и МГТС (работает на сети материнского оператора «МТС»). Подобных свежих отзывов от абонентов других операторов обозреватель Банки.ру не нашла. В пресс-службе Ericsson, производителя телекоммуникационного оборудования, на котором операторы строят свои сети, отметили, что в сети 4G такое действительно теоретически возможно, но все зависит от настроек биллинга каждого оператора. Что ж, надеемся, что в ближайшее время МТС и МГТС сделают соответствующие настройки. А пока, если вы не планируете использовать мобильный за границей, лучше перестраховаться и в поездках не только выключать сотовые данные и передачу данных в роуминге, но и переключиться с 4G на сети предыдущих поколений. «При подозрениях в любых неправомерных списаниях — в роуминге ли, где-то еще — имеет смысл посмотреть в личном кабинете детализацию счета, там же проверить подключенные услуги и опции. Далее написать оператору претензию. Часто на этом этапе проблема решается, списанные деньги возвращаются», — советует Константин Анкилов.

Главное — не молчать! По крайней мере, в пресс-службе МГТС обещали в таких случаях деньги возвращать.

Пользуйтесь, мне не жалко!

Помните, летом прошлого года произошел случай, когда мальчик из Белоруссии раздал Интернет всему автобусу во время путешествия в Болгарии, после чего его родители обнаружили полумиллионный долг за связь? Дело в том, что он открыл точку доступа для других детей и таким образом делился интернет-трафиком. В данном случае мальчик сделал это осознанно, он просто не подумал о последствиях. Но такое вполне может произойти случайно: если вы привыкли раздавать Интернет со своего телефона или планшета в России, не забудьте отключить режим модема в поездке. Трафик в роуминге стоит существенно дороже. У многих установлены несложные пароли, которые могут «подобрать» другие люди. А если кто-то из путешествующих с вами уже подключался к Интернету через ваш смартфон или планшет, то подключиться он сможет автоматически, без дополнительного ввода пароля.

Отложенная тарификация

Иногда путешественники попадают в довольно некомфортную ситуацию, когда со счета телефона сразу списывается большая сумма. При существенном долге оператор может заблокировать сим-карту, а значит, есть вероятность вдруг остаться без связи. Это происходит из-за так называемой отложенной тарификации, когда деньги со счета списываются не сразу, а через какое-то время, может быть, даже через несколько дней. В таких условиях трудно контролировать свои расходы. Раньше такое случалось часто, сейчас гораздо реже, но тоже бывает.

«Вероятность такой проблемы минимальна. Она может возникнуть в странах без онлайн-тарификации, — рассказали в пресс-службе оператора Yota. — Основной совет: внимательно следить за балансом».

Также, отправляясь за границу, стоит очень внимательно изучить условия в роуминге для вашего тарифного плана, рассчитать примерные затраты в день и положить на счет сумму с небольшим запасом. Если вдруг выйдете за рамки, не будет проблем с балансом. Ведь быстро пополнить счет телефона за границей может быть затруднительно.

Альтернативная география

Кстати о внимательном изучении условий. Иногда бывает так, что логика оператора может немного отличаться от логики конкретного абонента. Один из пользователей Банки.ру поделился в «Народном рейтинге» своей ситуацией. Он собирался поехать в Андорру, изучил условия операторов, и ему понравилось предложение для путешествующих в Европу у «Тинькофф Мобайл», для чего он и заказал сим-карту оператора. На сайте оператора его привлекли такие условия по тарифам в Европе: Интернет — 149 рублей за 100 Мб, мессенджеры — 59 рублей в день, а также бонус в размере 1Гб Интернета в поездке бесплатно. Уже получив «симку» на руки, пользователь решил подробнее изучить условия. И правильно сделал! «В итоге оказалось, что для «Тинькофф» Андорра — это не Европа! Она не принимает участие в бонусной программе, — делится он с читателями в своем отзыве. — Также небольшим шоком стали тарифы в Андорре: интернет от 7499 руб., мессенджеры от 499 руб. в день. Т. е. интернет в 50 раз дороже, а мессенджеры в 8 раз!!! Хотя при выборе, например, Испании в приложении пишут «Испания и вся Европа» 149 руб. Хорошо, что об этом я узнал до поездки».

В данном случае никакой вины оператора нет, на сайте были указаны подробные условия и про то, в каких европейских странах предложение действует, также было написано. А пользователь, положившись на свои знания географии, это упустил. Хорошо, что в данном случае истина была установлена до поездки, иначе бы это могло привести к существенным денежным тратам и неудобствам.

А совет здесь может быть только один: внимательно изучать все условия тарифа, а не полагаться на собственную логику и интуицию.

Никогда не отвечайте незнакомцам в роуминге

Каждый раз, уезжая за границу, нужно помнить, что вы попадаете в ситуацию совершенно другой тарификации. И многое из того, что вы не задумываясь делаете на Родине, может обернуться серьезными тратами за рубежом. Иногда, забывшись, можно, например, ответить на очередной рекламный звонок и потратить деньги впустую.

«Если не совершать и не принимать звонков, не выходить в мобильный Интернет, не отправлять СМС, деньги не должны списываться при условии, что вы вручную отключили мобильный Интернет на телефоне. Иначе, даже если не пользоваться Интернетом, смартфон может самостоятельно скачать обновления программ, и вам придет счет», — предостерегает Константин Анкилов.

Внимательно читайте условия, проверяйте настройки и детализацию. А если что-то случилось — обращайтесь к вашему оператору. Хороших поездок и только положительных эмоций!

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru

