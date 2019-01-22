Государственная управляющая компания, которой вверены пенсионные накопления примерно 36 млн будущих пенсионеров, по итогам прошлого года заработала для них более 105 млрд рублей. Об этом сообщает «ВЭБ.РФ», который уже 15 лет выполняет функции ГУК.

Как уточнил заместитель председателя ВЭБа Сергей Лыков, в 2018 году доходы от размещения государственной управляющей компанией пенсионных накоплений составили 103 млрд рублей по расширенному портфелю и 2,45 млрд рублей по портфелю госбумаг.

«Хотя доходность размещения будет раскрыта позднее, уже понятно, что по итогам 2018 года она превысит уровень инфляции. Выбирая максимально надежные инструменты для размещения пенсионных средств, ГУК решает задачу сохранности накоплений граждан», — отметил Лыков.



В ВЭБе подчеркивают, что «ГУК инвестирует максимально консервативно — в облигации крупнейших российских компаний, госбумаги и депозиты надежных банков. Дополнительную доходность по портфелю государственных ценных бумаг в IV квартале также обеспечила положительная переоценка облигаций с госгарантией. В сравнении со II и III кварталами 2018 года в IV квартале выросли доходы и по другим портфелям ГУК».