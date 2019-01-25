Правительство РФ на данный момент не готовит директиву о согласовании сделки по продаже «Ростелекому» доли ВТБ в Tele2, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

«Пока директивы мы не готовим. Пока процесс не завершится, не может быть подготовлен проект директивы», — сказал Акимов, отметив, что правительству известно о проведении переговоров между сторонами.

24 января глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк ведет переговоры с «Ростелекомом» о полной продаже своей доли в мобильном операторе «Т2 РТК Холдинг». Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, у Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова — 40%, у банка «Россия» — 10%.