• Тестирование Системы быстрых платежей (СБП) в торговых сетях начнется уже в августе, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Покупатели получат возможность заплатить за товары с помощью простого идентификатора — QR-кода или номера телефона. Этот сервис должен дать широкие возможности ретейлерам и пользоваться спросом у населения. Впрочем, сценарий реализации пилотного проекта пока не выбран. Банк России сконцентрирован на запуске первого этапа Системы быстрых платежей, в рамках которого граждане смогут делать переводы между своими счетами и в пользу других лиц независимо от того, в каких банках эти счета открыты. Система, заработавшая 28 января в тестовом режиме, столкнулась с проблемой банковской тайны. Одна из задач, которую предстояло решить, — как переводить деньги человеку, привязавшему к одному номеру телефона счета в разных банках. В числе вариантов было в таком случае предложить отправителю самому выбрать банк из перечня тех, где у получателя есть счета. Но оказалось, что такой сценарий нарушает закон о банковской тайне: отправитель средств узнает, в каких банках открыты счета его адресата.

• «ДОМ.РФ» при участии ЦБ разработает для банков комплексный стандарт по ипотечному кредитованию, который должен объединить лучшие практики и методики на рынке. Он будет состоять из пяти стандартов: стандарт ответственного ипотечного кредитования; требования к участникам и условия сделки ипотечного кредитования; требования к андеррайтингу (процедуре проверки клиента и объекта недвижимости); стандарт сервисного обслуживания ипотечных (в том числе дефолтных) закладных; документация для стандартной сделки секьюритизации (выпуска ценных бумаг, обеспеченных ипотекой). На данный момент только стандарт ответственного ипотечного кредитования согласован с ЦБ, стальные находятся на рассмотрении у регулятора, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. В Центробанке надеются, что к стандарту в итоге присоединится максимально возможное число ипотечных кредиторов, в том числе ключевые участники ипотечного рынка. Необходимость разработки единого стандарта в ЦБ объясняют недостаточностью законодательной защиты потребителей во взаимоотношениях с банками и отсутствием у банков общепринятой унифицированной документации, сопровождающей ипотечные сделки.

• Онлайн-ретейлер Ozon.ru запустил продажи товаров в кредит в партнерстве с Тинькофф Банком, «Ренессанс Кредитом», ОТП Банком, МФО «Рево Технологии» и Kviku. С МФО договор будет подписываться онлайн, а в случае с банками его доставит курьер. Покупатели смогут приобретать в кредит товары любых категорий, кроме продуктов питания, товаров для взрослых и для здоровья. Минимальная стоимость покупки в кредит — 3,5 тыс. рублей, максимальная — 250 тыс. рублей. На первом этапе сервис будет доступен для клиентов из Москвы и Подмосковья. Услуга давно представлена в российском онлайн-ретейле, но пока ограничивалась преимущественно сегментом бытовой техники и электроники. Сам Ozon.ru тестировал онлайн-кредиты еще в 2014 году, но тогда услуга не привлекла клиентов.

• Рекордная закредитованность россиян напугала Всемирный банк, пишет газета Le Figaro. Французское издание указывает, что в декабре 2018 года закредитованность населения РФ достигла 210 млрд евро, что в два раза больше показателя 2013 года. Основной причиной этой проблемы названа высокая процентная ставка российских банков, а также рекордные темпы роста популярности микрокредитов. При этом в России продолжает расти инфляция, а повышение в стране ставки НДС может привести к возникновению финансового пузыря. Российские власти уже начали принимать меры по ужесточению условий выдачи кредитов, но такие шаги могут привести к развитию черного рынка кредитов, предупреждает издание. Таким образом, все эти факторы могут привести к еще большему замедлению российской экономики, которая и так показывает очень слабый рост, подчеркивает Le Figaro.