Уже в августе россияне смогут воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП) в магазинах: начнутся ее первые тесты в торговых сетях. Об этом «Известиям» рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Покупатели получат возможность заплатить за товары с помощью простого идентификатора — QR-кода или номера телефона.

Все входящие в ассоциацию компании предоставят покупателям новый сервис, подчеркнул Соколов. Он считает, что использование QR-кода или номера мобильного телефона в качестве идентификатора дает широкие возможности ретейлерам.

По словам руководителя департамента онлайн-продаж Альфа-Банка Александра Солонина, сценарий реализации пилотного проекта пока не выбран. Он уточнил, что сейчас речь идет о трех вариантах. Например, QR-код отображается на дисплее кассового аппарата, а клиент сканирует его приложением (с Системой быстрых платежей) либо QR-код отображается на дисплее смартфона клиента, продавец сканирует штрихкод-сканером. Также рассматривается сценарий, при котором QR-код напечатан на ценнике, а клиент считывает его приложением.

Система быстрых платежей запущена в тестовом режиме В 2019 году тарифы для банков составят ноль рублей.

По словам Соколова, Систему быстрых платежей можно интегрировать в приложение банка, сотового оператора, конкретного магазина. В этом приложении будут доступны информация о заказе и итоговая сумма покупки. Нажав одну кнопку, то есть подтвердив перевод средств, покупатель сможет мгновенно перевести деньги напрямую на счет продавца. Возможны варианты оплаты, связанные с номером телефона покупателя.

Глава АКИТ подчеркнул, что сейчас у россиян есть более 80 млн смартфонов, поэтому распространение Системы быстрых платежей и сервисов, которые смогут быть созданы на ее базе, граждане точно оценят.

В пресс-службе ЦБ подтвердили: по плану платежи в пользу юридических лиц начнутся во второй половине года. «В настоящий момент мы сконцентрированы на запуске первого этапа Системы быстрых платежей и присоединении к системе большего числа банков, — пояснили газете в пресс-службе ЦБ. — В рамках первого этапа граждане будут иметь возможность делать переводы между своими счетами и в пользу других лиц независимо от того, в каких банках эти счета открыты».

Ранее сообщалось, что в первый год СБП при переводах между физическими лицами будет работать с нулевыми тарифами, а начиная с 1 января 2020-го установят комиссию в размере от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. Какими будут тарифы при оплате товаров в магазине, в ЦБ не уточнили.

