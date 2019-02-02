Владбизнесбанк пересмотрел условия по дебетовым картам в части начисления процентов на остаток средств на счете.

Теперь по картам Mastercard Standard и Mastercard Gold ставка начисления составляет 6% и 6,25% годовых соответственно при остатке на счете от 15 тыс. рублей (ранее — 5%). Ставка начисления процентов в долларах и евро не изменилась и составляет 0,1% годовых при остатке на счете от 200 долларов или 150 евро.

По карте «Социальная Мир» также начисляется 6% годовых при остатке на счете от 1 тыс. рублей (прежде — 6,5%), а по «Дебетовой Мир» процент не начисляется (ранее начислялось 6% годовых при остатке на счете свыше 15 тыс. рублей).

Комиссия за годовое обслуживание по карте Mastercard Standard составляет 349 рублей, 7 долларов или 5 евро, по Mastercard Gold — 1 450 рублей либо 25 долларов/евро, по дебетовой «Мир» — 249 рублей, по социальной карте «Мир» — отсутствует.



«Главным преимуществом данных дебетовых карт по-прежнему остается бесплатное снятие наличных в банкоматах/ПВН банка и сторонних банков», — уточняет эксперт по банковским продуктам Банки.ру Елена Хвостова.