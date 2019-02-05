Банк «ДельтаКредит» повысил ставки по ипотеке. Теперь денежные средства на покупку готовой квартиры, новостройки, комнаты (последней) или доли или в целях рефинансирования действующего ипотечного кредита в стороннем банке предоставляются в зависимости от первоначального взноса под 11—11,25% годовых (ранее — под 10,25—10,75%). При покупке отдельной комнаты ставка повышается на 0,5 процентного пункта.

Оформить кредит на приобретение апартаментов или гаражей/машино-мест стало возможно по единой ставке 11% годовых вместо 10,25—10,75% годовых, применявшихся прежде.

Процентная ставка при покупке загородной недвижимости теперь является фиксированной и составляет 12,5% годовых (ранее варьировалась от 11,75% до 12% годовых). Целевой заем под залог имеющейся недвижимости выдается под 11% годовых (ранее — под 10,25—10,5%). На момент до подтверждения целевого использования средств применяется надбавка к ставке в размере 2 п. п.

Также в банке можно получить финансирование на улучшение жилищных условий по ставке от 13,75% годовых (ранее была ниже на 0,5 п. п.). Кредит на первоначальный взнос выдается на один, два или три года под 11,75—12,9% годовых (ранее — под 11,25—12,4%).

«Одновременно с повышением ставок банк сузил диапазон зависимости итоговой ставки от первоначального взноса клиента. Если ранее коридор возможного первоначального взноса по большинству программ выглядел следующим образом: 15—30%, 30—50% и более 50%, то теперь ставка будет изменяться в зависимости от того, оплатил клиент за свой счет более 20% от стоимости приобретаемой недвижимости либо менее этого порога», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Процентные ставки по всем ипотечным программам снижаются на 0,5 п. п., 1 п. п., 1,5 п. п. при оплате заемщиком добровольной комиссии в размере 1%, 2,5%, 4% от суммы кредита соответственно, но не менее 10,5 тыс. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 8 тыс. рублей для других регионов.

Ипотека оформляется на срок, не превышающий 25 лет, в сумме от 600 тыс. рублей для Москвы и Подмосковья, от 300 тыс. рублей для других регионов. Минимальный первоначальный взнос зависит от приобретаемой недвижимости и составляет от 15% собственных средств заемщика при покупке квартиры, 20% — апартаментов, 25% — гаражей / машино-мест / отдельной комнаты (доли) и 40% — загородного дома. При наличии сертификата на материнский (семейный) капитал первоначальный взнос может быть снижен до 5% стоимости жилья.

При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка вырастет на 0,5 п. п., при получении кредита без подтверждения дохода — на 1 п. п., а для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса надбавка составит 0,75 п. п. При подтверждении дохода индивидуального предпринимателя или собственника бизнеса бухгалтерской, налоговой или финансовой отчетностью итоговая ставка дополнительно увеличится на 0,5 п. п. При отказе от личного или имущественного страхования ставка увеличивается на 1,5 п. п., от титульного — на 1 п. п. Надбавки суммируются.

Аналогичное повышение ставок произошло в банках, выдающих ипотеку по стандартам банка «ДельтаКредит» (Джей энд Ти Банк и другие).