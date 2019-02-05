Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании единой системы проверки сведений об абонентах сотовых операторов — физических и юридических лицах.

Внесенный группой парламентариев во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым законопроект, который 7 февраля теперь планируется вынести на рассмотрение Думы, также обязывает сотовых операторов присоединить к этой системе собственные информационные системы. Поясняется, что система проверки создается в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке «и иных целях», и она позволит подтверждать информацию о номере мобильного телефона и ее владельце.

Пользователями этой системы станут Банк России, банки, операторы платежных систем, некредитные финансовые организации и другие органы и организации, определяемые законом или правительством РФ по согласованию с ЦБ, говорится в документе. Законопроект позволит финансовым институтам с помощью специально созданной системы определять достоверность данных владельца номера телефона, пояснил на заседании комитета Аксаков. «У нас, к сожалению, так часто бывает, что представляется номер телефона, а владельцем этого номера является другое лицо», — напомнил он.

Оператор связи может «продать номер телефона, симку», если номер полгода не используется, отметил депутат. «И это сплошь и рядом происходит. В результате потом опять выходят на то лицо, которое реально кредит не брало. И это делают либо кредиторы, либо коллекторы, начинают названивать людям», — продолжил он. «Поэтому этот механизм обязательной идентификации владельцев номера телефона снимет многие проблемы, связанные с использованием этих номеров телефонов людьми, которые никакого отношения к соответствующему кредиту не имеют», — подчеркнул он.

Этим же законопроектом, по его словам, предлагается сделать так, чтобы с помощью своего телефона гражданин мог дать согласие на передачу информации в бюро кредитных историй при получении кредита. «Вот три основные позиции», — добавил глава комитета. Он также сообщил, что система, которая предлагается к использованию, уже фактически оттестирована.

Центральный научно-исследовательский институт связи при Министерстве связи такую платформу уже практически создал и протестировал с рядом организаций, продолжил депутат. «Она довольно эффективно работает, поэтому вполне может быть потом привлечена правительством для того, чтобы использовать ее по территории нашей страны. В Крыму, кстати, сейчас тоже запускается тестирование. С «Крымтелекомом» мы договорились, поэтому они тоже будут готовы, чтобы определять реальных владельцев соответствующих симок», — констатировал Аксаков.